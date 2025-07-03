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POTRESNA SVJEDOČENJA

Prvi svjedoci genocida počinjenog u Srebrenici: "Nema nama više života nikad, naši ljudi su poklani"

Nema više naše braće. Više nikoga nemamo. Sve su nam poklali, govore potresno žene kroz suze

Majke, žene, supruge koje plaču. Screenshot / YouTube

A. O.

3.7.2025

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine uoči 30. godišnjice genocida u Srebrenici koji je počinjen nad Bošnjacima objavila je snimke prvih svjedoka koji su u julu 1995. godine stigli na slobodnu teritoriju Armije BiH nakon pada "zaštićene zone" UN-a.

Dokumentarac traje oko pola sata, a u njemu su prikazana potresna svjedočenja preživjelih – žena, djece i staraca – koji su tek uspjeli pobjeći iz pakla Srebrenice.

Samo nekoliko dana nakon što su srpske snage zauzele enklavu koja je bila pod zaštitom UN-a i počele sa sistematskom kampanjom ubijanja Bošnjaka. Na snimcima su prikazane majke koje plaču i bježe sa djecom u naručju, ne znajući šta ih je tada snašlo.

Na snimku jedna od žena opisuje i susret sa zločincem Ratkom Mladićem koji im je tada obećavao da niko neće biti povrijeđen.

- Nema nama više života nikad. Gotovo je. Naši ljudi su poklani. Nema više naše braće. Više nikoga nemamo. Sve su nam poklali – govore potresno žene kroz suze.

Čuju se jauci majka, žena, supruga.

Pogledajte video. 

# GENOCID
# MAJKE
# SVJEDOČENJA
# SREBRENICA
# ŽENE
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