Prvi svjedoci genocida počinjenog u Srebrenici: "Nema nama više života nikad, naši ljudi su poklani"

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine uoči 30. godišnjice genocida u Srebrenici koji je počinjen nad Bošnjacima objavila je snimke prvih svjedoka koji su u julu 1995. godine stigli na slobodnu teritoriju Armije BiH nakon pada "zaštićene zone" UN-a.

Dokumentarac traje oko pola sata, a u njemu su prikazana potresna svjedočenja preživjelih – žena, djece i staraca – koji su tek uspjeli pobjeći iz pakla Srebrenice.

Samo nekoliko dana nakon što su srpske snage zauzele enklavu koja je bila pod zaštitom UN-a i počele sa sistematskom kampanjom ubijanja Bošnjaka. Na snimcima su prikazane majke koje plaču i bježe sa djecom u naručju, ne znajući šta ih je tada snašlo.

Na snimku jedna od žena opisuje i susret sa zločincem Ratkom Mladićem koji im je tada obećavao da niko neće biti povrijeđen.

- Nema nama više života nikad. Gotovo je. Naši ljudi su poklani. Nema više naše braće. Više nikoga nemamo. Sve su nam poklali – govore potresno žene kroz suze.

Čuju se jauci majka, žena, supruga.

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