Para nema: Kanton Sarajevo se zadužuje za 90 miliona maraka

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo uputilo je javni poziv bankama za dugoročno kreditno zaduživanje Kantona Sarajevo u 2025. godini u iznosu od 90 miliona KM za potrebe finansiranja kapitalnih projekata i akumuliranog deficita iz prethodnih godina planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2025. godinu.

Javnim pozivom je određeno da banka koja bude odabrana mora ponuditi fiksnu kamatnu stopu na godišnjem nivou do 4,2 % (efektivna kamatna stopa) i jednokratnom naknadom na iznos odobrenog kredita, uz minimalni rok otplate deset godina uključujući tri godine grace perioda i mjenicama kao instrumentom obezbjeđenja.

Rang lista će biti sastavljena prema rastućem redosljedu efektivne kamatne stope, pri čemu će banka sa najnižom efektivnom kamatnom stopom biti rangirana na prvom mjestu.

Ukoliko više banaka ponudi jednaku kamatnu stopu do 4,2 posto prednost će se dati banci sa većim ponuđenim iznosom.

Javnim pozivom je određeno da ugovori mogu biti potpisani sa više banaka, a biće zaključeni nakon što Vlada Kantona Sarajevo donese Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju.