Nastavljena 15. redovna sjednica NSRS, pred poslanicima prijedlog o zabrani pušenja

Narodni poslanici RS danas će da raspravljaju o predloženom zakonskom rješenju koje definiše zabranu pušenja u zatvorenim javnim prostorima i prvi put reguliše prodaju i konzumiranje ostalih proizvoda za pušenje.

Riječ je o Nacrtu zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje koji je na dnevnom redu odmah poslije Nacrta zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju o kojem je trenutno rasprava u Narodnoj skupštini RS.

Građanska inicijativa na dnevnom redu

Na dnevnom redu ove sjednice preostalo je ukupno 22 tačke, a među njima je Nacrt zakona o zaštiti potrošača u RS, te Nacrt zakona o dopunama zakona o unutrašnjem platnom prometu na inicijativu privatne grupacije koja traži da banke ne smiju zatvarati račune osobama koje se nađu pod američkim sankcijama.

Još jedna građanska inicijativa se nalazi na dnevnom redu, a riječ je o zahtjevu građana s područja Majevice o uvođenju moratorijuma na geološka istraživanja.

Narodni poslanici su u prethodna dva dana okončali raspravu o nekoliko predloženih zakona po hitnom postupku: o platama zaposlenih u organima jedinice lokalne samouprave, o izmjeni i dopuni Porodičnog zakona, o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. U redovnoj proceduri su raspravljali o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Prijedlogu zakona o organskoj proizvodnji, Prijedlogu zakona o inovacionoj djelatnosti te Prijedlogu zakona o socijalnoj karti.

Najveća polemika

Okončana je rasprava i o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, također po hitnom postupku. Ovaj zakon je izazvao najveću polemiku u NSRS, jer je predviđeno uvođenje pomoćnog sastava policije RS. Opozicija je izrazila sumnju u namjere predlagača, dok je šef poslaničkog kluba SDS Ognjen Bodiroga ocjenio da je cilj formiranje stranačke vojske SNSD.

Obavljena je rasprava o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o oružju i municiji, po hitnom postupku. Cilj je legalizacija oružja čija je nabavka dozvoljena u skladu s ovim aktom.

Također, razmotren je i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta RS za 2025. godinu, po hitnom postupku. Na prijedlog predsjednika RS Milorada Dodika okončana je i rasprava o predloženoj deklaraciji o migrantima.