Tužna kolona s tabutima ispraćena iz Sarajeva: Posmrtni ostaci 11 žrtava spremni za ukop na kolektivnoj dženazi u Tihovićima

Konvoj se zaustavio na nekoliko minuta kod Baščaršijskog trga i ispred zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine, radi odavanja počasti. Dženaza će se klanjati sutra na Šehidskom mezarju Tihovići.

Tužna kolona vozila sa tabutima sa reekshumiranim posmrtnim ostacima žrtava Tihovića iz kruga JKP „Gradska groblja“ Visoko danas je prošla ulicama u Vogošći (Jošanička i Igmanska), te centrom Sarajeva, kroz ulice Hamze Hume, Obale Kulina bana, Telali, Mula Mustafe Bašeskije, Maršala Tita i Alipašina.

Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koji su ubijeni na području Tihovića, općina Vogošća, u maju 1992. godine. Posmrtni ostaci ovih žrtava su ekshumirani 1996. godine kada su i identifikovani klasičnom metodom odnosno metodom prepoznavanja.

Revizijom mrtvačnica koja je rađena proteklih godina i tokom koje su ponovo uzimani uzorci sa posmrtnih ostataka, dobiveni su DNK nalazi za žrtve koje su već ukopane u Tihovićima te je na taj način utvrđeno da je došlo do zamjene identiteta odnosno greški prilikom klasičnih identifikacija.

Stoga, posmrtni ostaci ovih žrtava su reekshumirani tokom 2020. i 2022. godine kako bi se potvrdio njihov identitet putem DNK analize, a po pristizanju DNK nalaza i zvaničnom identifikacijom od strane porodica. Nakon identifikacije porodice su dale saglasnost za ukop ovih žrtava na kolektivnoj dženazi u Šehidskom mezarju Tihovići.

Najstarija žrtva koja će biti ukopana je Halać Mujo, rođen 1937 godine. On je imao 55 godina u času smrti. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana jeste Hadžić Esad, rođen 1968 godine. On je imao svega 24 godine kada je ubijen.

Tako, u petak će se ukopati;

1. Hadžić (Mehmed) Esad, rođen 1968. godine;

2. Hadžić (Osman) Kasim, rođen 1947. godine;

3. Halać (Ahmed) Bešir, rođen 1963. godine;

4. Halać (Sulejman) Fehim, rođen 1961. godine;

5. Halać (Osman) Mujo, rođen 1937. godine;

6. Halać (Mujo) Sefer, rođen 1962. godine;

7. Halać (Suljo) Sulejman, rođen 1938. godine;

8. Hero (Mehmed) Sejad, rođen 1961. godine;

9. Kahriman (Mujo) Ibrahim, rođen 1939. godine;

10. Kahriman (Hamdo) Sead, rođen 1961. godine;

11. Kožljak (Rasim) Abdulah, rođen 1940. godine.

Program obilježavanja se nastavlja u petak sa početkom u 10 sati kada će se na spomen obilježju Grab i na centralnom spomen obilježju položiti cvijeće te će se prisutnima obratiti predstavnici udruženja i državni zvaničnici. Uslijedit će vjerski program, a kolektivna dženaza će se klanjati u 14:30 sati.

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