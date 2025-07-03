Sulić: Rekordan broj učesnika na Moto maratonu Srebrenica, poruka ostaje jasna i snažna

Ovogodišnji, četrnaesti po redu Moto maraton Srebrenica bilježi rekordan broj prijava učesnika, a manifestacija se održava u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, povodom 30. godišnjice tog tragičnog događaja.

Cilj Moto maratona Srebrenica, kako je Feni rekao jedan od organizatora Enver Sulić, jeste odavanje počasti žrtvama, ali i slanje poruke mira i opomene da se zločini ne smiju zaboraviti, niti ponoviti.

Sulić je naveo da, kao i prethodnih godina, maraton ima međunarodni karakter, okupljajući motocikliste iz brojnih evropskih zemalja. Posebno je istakao učešće stranih državljana, a ne samo osoba porijeklom iz BiH. Učesnici, prema njegovim riječima, dolaze iz Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije i drugih država.

- Ove godine po prvi put prijavili su se motociklisti iz Sjeverne Makedonije, a zabilježen je i porast prijava iz Srbije, prvenstveno iz gradova Tutin, Novi Pazar i Sjenica. Nažalost, činjenica da se ove godine prijavio veći broj učesnika u odnosu na predhodne godine, ovih dana iskorištena je od pojedinih medija u neke političke svrhe ili ne znam već čime su izazvani, a koje imaju pogrešnu konotaciju. Jednostavno, iskrivili su istinu objavama u kojima se spominju hiljade bajkera iz Srbije, što apsolutno nije tačno - istakao je Sulić.

On je izrazio zabrinutost zbog netačnih medijskih navoda o hiljadama bajkera iz Srbije napominjući da se radi o manjim grupama iz nekoliko gradova, a ne o masovnom dolasku.

- Uprkos tome, poruka maratona ostaje jasna i snažna i nadamo se da ćemo i ove godine dostojanstveno obilježiti sjećanje na žrtve i nastaviti tradiciju - naveo je Sulić naglašavajući važnost prenosa poruke na mlađe generacije.

Protokol Moto maratona Srebrenica sličan je prethodnim godinama - počinje 9. jula u Bihaću, pa će se preko Ključa, Travnika i Sarajeva stići do Srebrenice gde će položiti cvijeće i odati počast u Memorijalnom centru u Potočarima.