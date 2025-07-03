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VIJEĆE MINISTARA BIH

Tačka skinuta na zahtjev ministra Konakovića: Imenovanje zamjenika direktora SIPA-e i dalje na čekanju

Vijeću ministara BIH je još 27 maja dostavljen prijedlog odluke o imenovanju zamjenika direktora Agencije

Anadolija

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

3.7.2025

Vijeće ministara BiH ni danas neće imenovati zamjenika direktora SIPA-e, nakon što ova tačka nije uvrštena na dnevni red, potvrđeno je za “Avaz” iz Vijeća ministara. Protiv njenog razmatranja bio je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.

Nakon što je Nezavisni odbor okončao konkursnu proceduru, te rezultate dostavio Ministarstvu sigurnosti, Vijeću ministara BIH je još 27 maja dostavljen prijedlog odluke o imenovanju zamjenika direktora Agencije. U skladu s prijedlogom, to bi trebao biti Dragan Andrić, dosadašnji inspektor SIPA-e.

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
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