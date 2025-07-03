Gost emisije "Crvena olovka" je Nermin Nikšić: Progovorio o poskupljenjima struje, fiskalnim reformama i radu Vlade

U večerašnjem izdanju emisije „Crvena olovka“ Mirela Pekušić razgovara sa prvim čovjekom Federacije BiH i prvim čovjekom SDP-a, premijerom Nerminom Nikšićem.

Brojka aktuelna pitanja i teme: najavljeno poskupljenje struje, fiskalne reforme, rad Vlade, ali i Parlamenta FBiH, funkcionisanje Trojke, preslagivanje vlasti, unutarstranački izbori... Da li građani nakon brojnih poskupljenja mogu očekivati konkretne mjere u kontekstu ublažavanja ekonomskih izazova?

Da li HDZ blokira rad Federalnog parlamenta? Da li će doći do formiranje nove koalicije na državnom nivou? Hoće li biti unutarstranačkih promjena u SDP-u? Šta je sa Donjom Jablanicom? Sve su ovo pitanja na koja će premijer Nikšić dati odgovore večeras u 20h na programu Alfa TV.

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