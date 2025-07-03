Ističu posljednji rokovi za nabavku novih izbornih tehnologija: Vlast ne želi poštene izbore, čeka se Šmit

Teku posljednji dani u kojima će, usvajanjem budžeta BiH za 2025. godinu sa sredstvima namijenjenim za nabavku potrebne opreme, biti moguće realizirati komplicirane javne nabavke i izvršiti pripreme da izbori 2026. godine budu provedeni uz korištenje novih tehnologija. Tender za nabavku uređaja za identifikaciju birača, automatsko prebrojavanje i prijenos rezultata, trebao je biti raspisan još u junu, ali BiH još nema budžet, a CIK BiH potrebnih 112 miliona KM za ovu opremu. - Nalazimo se u krajnjem momentu za osiguranje sredstva za primjenu testiranih i pilotiranih izbornih tehnologija. CIK BiH spremna je uložiti sve napore da u saradnji i sa drugim institucijama i partnerima, čiji je angažman neophodan, utvrdi ispunjenost tehničkih uslova za primjenu izbornih tehnologija – kazala nam je predsjednica CIK BiH Irena Hadžiabdić.



Hadžiabdić: Ovo je previše važan momenat . Fena Hadžiabdić: Ovo je previše važan momenat . Fena

Obaveza države U martu prošle godine visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) nametnuo je tehničke izmjene Izbornog zakona, koje podrazumijevaju i uvođenje elektronskih brojača listića i videonadzora. - Važne odluke, poput usvajanja budžeta, uvijek očekujem prije svega od države. Nadam se da nećemo zakazati po ko zna koji put. Ovo je previše važan momenat za unapređenje izbornog procesa, a dio je i preporuka OSCE ODHIR-a iz njihovog posljednjeg izvještaja nakon Lokalnih izbora 2024. Obaveza države je da te preporuke i ispuni – ističe Hadžiabdić. Projekt menadžer Koalicije “Pod lupom” Dario Jovanović kaže da je obeshrabrujuće to što budžet nije usvojen, a posebno što nema ni naznaka da će on u dogledno vrijeme biti usvojen. Problem je što se rokovi krše bez ikakve odgovornosti, ali i što se u prijedlogu nalazi samo 60 od 112 miliona KM, potrebnih da nove tehnologije budu instalirane na svim glasačkim mjestima.



Jovanović: Nije kasno . Avaz Jovanović: Nije kasno . Avaz

Kasnimo, ali nije potpuno izgubljena nada. Poželjno bi bilo da se obezbjeđivanje novca, raspisivanje tendera i po mogućnosti odabir najpovoljnijeg ponuđača desi do kraja godine. Tako da već možemo pričati o nekoliko dana ili nekoliko sedmica da bi domaće vlasti ili eventualno OHR donijeli odluku da se ta sredstva izdvoje. Ne možemo dovoljno naglasiti koliko je to važno, u kojoj mjeri to sprečava izborne prevare, u kojoj mjeri štiti integritet izbornog procesa i građane, da se svaki njihov glas prebroji onako kako je i dat. Za nas u Koaliciji “Pod lupom” to je nulti prioritet – kazao nam je Jovanović. Otvoreno protiv On se slaže s ocjenama da političke partije nastoje zadržati dosadašnji način glasanja i prebrojavanja glasova, te razvijen sistem brojnih manipulacija. Podsjeća da su se neke stranke otvoreno protivile promjenama. Nove tehnologije koriste se u više od 70 država svijeta, a neki oblik postoji u 15 od 27 članica EU.



Šmit: Čeka se njegov potez . Avaz Šmit: Čeka se njegov potez . Avaz

- Onima koji su navikli da na vlast dolaze izbornim manipulacijama i kriminalnim radnjama ovo svakako ne odgovara, jer tako sijeku granu na kojoj sjede. Međutim, 83 posto građana podržava uvođenje novih tehnologija u izborni proces, kao način obračuna s izbornim prevarama, bez ikakve razlike po entitetima ili etničkim grupama – ističe Jovanović, te smatra da je intervencija OHR-a sasvim realna opcija.



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