Ističu posljednji rokovi za nabavku novih izbornih tehnologija: Vlast ne želi poštene izbore, čeka se Šmit

Teku posljednji dani u kojima će, usvajanjem budžeta BiH za 2025. godinu sa sredstvima namijenjenim za nabavku potrebne opreme, biti moguće realizirati komplicirane javne nabavke i izvršiti pripreme da izbori 2026. godine budu provedeni uz korištenje novih tehnologija. Tender za nabavku uređaja za identifikaciju birača, automatsko prebrojavanje i prijenos rezultata, trebao je biti raspisan još u junu, ali BiH još nema budžet, a CIK BiH potrebnih 112 miliona KM za ovu opremu.
- Nalazimo se u krajnjem momentu za osiguranje sredstva za primjenu testiranih i pilotiranih izbornih tehnologija. CIK BiH spremna je uložiti sve napore da u saradnji i sa drugim institucijama i partnerima, čiji je angažman neophodan, utvrdi ispunjenost tehničkih uslova za primjenu izbornih tehnologija – kazala nam je predsjednica CIK BiH Irena Hadžiabdić.
Obaveza države
U martu prošle godine visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) nametnuo je tehničke izmjene Izbornog zakona, koje podrazumijevaju i uvođenje elektronskih brojača listića i videonadzora.
- Važne odluke, poput usvajanja budžeta, uvijek očekujem prije svega od države. Nadam se da nećemo zakazati po ko zna koji put. Ovo je previše važan momenat za unapređenje izbornog procesa, a dio je i preporuka OSCE ODHIR-a iz njihovog posljednjeg izvještaja nakon Lokalnih izbora 2024. Obaveza države je da te preporuke i ispuni – ističe Hadžiabdić.
Projekt menadžer Koalicije “Pod lupom” Dario Jovanović kaže da je obeshrabrujuće to što budžet nije usvojen, a posebno što nema ni naznaka da će on u dogledno vrijeme biti usvojen. Problem je što se rokovi krše bez ikakve odgovornosti, ali i što se u prijedlogu nalazi samo 60 od 112 miliona KM, potrebnih da nove tehnologije budu instalirane na svim glasačkim mjestima.
Kasnimo, ali nije potpuno izgubljena nada. Poželjno bi bilo da se obezbjeđivanje novca, raspisivanje tendera i po mogućnosti odabir najpovoljnijeg ponuđača desi do kraja godine. Tako da već možemo pričati o nekoliko dana ili nekoliko sedmica da bi domaće vlasti ili eventualno OHR donijeli odluku da se ta sredstva izdvoje. Ne možemo dovoljno naglasiti koliko je to važno, u kojoj mjeri to sprečava izborne prevare, u kojoj mjeri štiti integritet izbornog procesa i građane, da se svaki njihov glas prebroji onako kako je i dat. Za nas u Koaliciji “Pod lupom” to je nulti prioritet – kazao nam je Jovanović.
Otvoreno protiv
On se slaže s ocjenama da političke partije nastoje zadržati dosadašnji način glasanja i prebrojavanja glasova, te razvijen sistem brojnih manipulacija. Podsjeća da su se neke stranke otvoreno protivile promjenama. Nove tehnologije koriste se u više od 70 država svijeta, a neki oblik postoji u 15 od 27 članica EU.
- Onima koji su navikli da na vlast dolaze izbornim manipulacijama i kriminalnim radnjama ovo svakako ne odgovara, jer tako sijeku granu na kojoj sjede. Međutim, 83 posto građana podržava uvođenje novih tehnologija u izborni proces, kao način obračuna s izbornim prevarama, bez ikakve razlike po entitetima ili etničkim grupama – ističe Jovanović, te smatra da je intervencija OHR-a sasvim realna opcija.
Magazinović: Realizovan pilot-projekt
Državni zastupnik Saša Magazinović, koji je 2018. predlagao izborni zakon koji je predviđao uvođenje novih tehnologija, kaže da je frustriran što ih svih ovih godina nemamo u primjeni. Dodaje da to zaustavljaju “političari koji su navikli da kradu na izborima, jer su pravda, poštenje i transparentnost njihovi prirodni neprijatelji”.
- Bio sam ohrabren kada je na prošlim izborima realizovan pilot-projekt, koji je pokazao da je moguće i kod nas, korištenjem novih tehnologija, povećati transparentnost izbornog procesa. Sada je logično da se poveća broj biračkih mjesta na kojima će se koristiti ova tehnologija. Ne treba zatvarati oči pred činjenicom da nisu svi sretni zbog toga. Postoje primjeri u različitim sredinama da se godinama kradu glasovi na izborima. Kada ljudi na funkciju dođu krađom, logično je da nastave krasti, samo umjesto glasova to bude novac iz budžeta – kaže Magazinović.