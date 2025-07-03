Zbog vremenskih neprilika traže proglašenje elementarne nepogode: Poljoprivrednici očajni, suša poharala nasade

Ekstremne temperature i dugotrajni period bez padavina uzimaju danak u poljoprivredi. Suša je pogodila poljoprivrednike širom zemlje i većina ih smatra da će njihov urod, praktično, propasti. Zbog katastrofalne situacije koja ih je zadesila iz Udruženja poljoprivrednika u FBiH su od svih nivoa vlasti jučer zatražili da hitno proglase stanje elementarne nepogode. Potvrdio je to za „Dnevni avaz“ Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja, istakavši da je naša zemlja potpuno nepripremljena na klimatske promjene. Sve ugroženo - Situacija nimalo nije dobra. Zapravo, ovo je katastrofa. Nema vode, nema kiše. Situacija je alarmantna i tamo gdje postoje sistemi za navodnjavanje. Nešto se pokušava spasiti, ali se bojimo da je kasno. Jednostavno, sve je ugroženo, kukuruz i merkantilni i silažni, a to je ključna komponenta za stoku. Znači, osim u biljnoj ogromni gubici će biti zabilježeni i u animalnoj proizvodnji. Jer, dosta farmi će morati smanjiti kapacitete, a već sada se bilježi smanjena proizvodnja mlijeka - kazao nam je Bićo.



Bićo: Ogromni gubici . Avaz Bićo: Ogromni gubici . Avaz

Prema trenutnim meteorološkim prognozama, značajnijih padavina nema na vidiku. Tek, u drugoj sedmici jula su izgledni kratkotrajni pljuskovi. - To za proizvodnju ništa ne znači. Bez značajnijih padavina i konkretnijeg zahlađenja urod će propasti - podvukao je Bićo, naglasivši kako se nada da će nadležni reagovati na njihov apel. Sistemi za navodnjavanje Prof. dr. Ahmed Džubur s Agromediteranskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru ukazao je na šokantnu činjenicu da Federacija BiH nema ni trećinu od prijeratnih poljoprivrednih površina pod sistemima za navodnjavanje. - Prije rata smo imali 20.000 hektara pod sistemima za navodnjavanje, a trenutno se smatra da je time obuhvaćeno između tri i četiri hiljade hektara. Jednostavno, sve drugo je stavljeno na milost i na nemilost klimatskim nepogodama. I zato je, nažalost, potpuno normalno da se događaju ovakve situacije i da biljke u nedostatku vode imaju potpuno poremećen fiziološki ciklus - naglasio je Džubur za „Avaz“.



Džubur: Poremećen ciklus . Avaz Džubur: Poremećen ciklus . Avaz