Narodna skupština izglasala: RS formira rezervni sastav policije

Narodna skupština RS usvojila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima kojim se uvodi rezervni sastav policije.

Predloženo zakonsko rješenje je besmisleno, smatra opozicija u RS-u, a krajnji cilj je "stvaranje stranačke vojske SNSD-a".

- Odnosi u BiH su loši, stvorila se atmosfera straha i zato nije povoljan momenat za to - rekao je šef poslaničkog kluba SDS-a Ognjen Bodiroga.

Podizanje sigurnost na viši nivo

Kako je istakao ministar unutrašnjih poslova RS Siniša Karan razlozi za donošenje ovog zakona sadržani u potrebi da se zakonski utvrde formalno-pravni uslovi za podizanje sigurnosti na viši nivo, posebno u periodima hitnih stanja izazvanih humanitarnim krizama.

Obrazlažući navedeni akt, koji je pred poslanicima bio po hitnom postupku, Karan je izjavio da u ranijem periodu svjedočilo se iznenadnim opasnostima po život, zdravlje i imovinu stanovništva izazvanih prirodnim ili ljudskim faktorima, odnosno elementarnim nepogodama - poplava, požara, klizišta i drugih nepredvidivih situacija koje su se dešavale širom RS, ali i globalnih dešavanja poput epidemije izazvane koronavirusom, koja je zahvatila i cjelokupnu teritoriju RS-a i zahtijevala organizovani institucionalni odgovor.

Nedostatak policijskih službenika

On je dodao da se MUP RS suočava i sa konstantnim nedostatkom kadra te da u ovom trenutku nedostaje više od 1.000 policijskih službenika.

Karan je poručio da će rezervni sastav biti angažovan samo po potrebi kada treba da se nadoknadi veliki broj policijskih službenika u određenim poslovima.

Istakao je da broj pripadnika ovog sastava ne bi trebao biti veći od 20 posto od broja redovnog sastava policije.