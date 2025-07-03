30 godina sjećanja: Galerija 11.07.95 obilježava godišnjicu genocida u Srebrenici

U povodu obilježavanja tridesete godišnjice genocida u Srebrenici, Galerija 11/07/95 nastavlja svoju misiju čuvanja sjećanja, koristeći fotografiju i umjetnost kao prostor dijaloga i otpora. Izlazeći prvi put izvan vlastitih prostorija, Galerija 11/07/95 ove godine, u saradnji sa WARM Festivalom, donosi dvije izložbe namijenjene široj javnosti.

Prva izložba, pod nazivom Okupirane teritorije, autora Fabija Bucciarellija, donosi fotoreportaže iz Palestine i Libana, a biće održana u Gradskoj vijećnici Sarajeva, 9. jula u 18:00 sati. Druga izložba, autora Damira Šagolja, nosi naziv Trideset godina poslije i biće postavljena na lokacijama Trg žrtava Srebrenice (željeznička stanica u Sarajevu) i Akademiji likovnih umjetnosti, 11. jula od 17:00 sati.

Kroz ove izložbe, Galerija 11/07/95 nastavlja koristiti snagu fotografije u borbi protiv zaborava i negiranja, te umjetnost kao prostor dijaloga, dubokog promišljanja i empatije.

Rad i značaj Galerije 11/07/95 prepoznati su i na međunarodnoj sceni. National Geographic Traveller UK, u svom specijalnom izdanju European Cities Collection 2025, navodi Galeriju 11/07/95 kao prvu memorijalnu galeriju posvećenu genocidu u Srebrenici, označavajući je kao nezaobilaznu tačku u Sarajevu, ključnu za razumijevanje grada i njegove ratne prošlosti. Pored toga, najtiražniji britanski nedjeljni list iz kategorije kvalitetne štampe, The Sunday Times, opisuje Galeriju kao svojevrsni evropski orijentir koji poziva Evropljane na kolektivno sjećanje. The Guardian, u broju koji će biti objavljen 12. jula, ističe da “ratna fotografija u Galeriji 11/07/95 otvara prostor za dublje promišljanje o uzrocima sukoba i mehanizmima poricanja.”

Autor fotografija stalne postavke i osnivač Galerije 11/07/95, Tarik Samarah ističe, da: “Trideset godina nakon genocida u Srebrenici, svijet i dalje svjedoči porastu mržnje, nasilja i netrpeljivosti. Islamofobija, ksenofobija, kao i novi valovi ratova i agresija, jasno pokazuju da put ka pravednijem i tolerantnijem društvu još uvijek nije završen. Ipak, sve to nas ne smije obeshrabriti. Vjerovati u ljudskost, u sjećanje kao čin otpora i u kulturu kao prostor dijaloga možda jeste idealistička ideja. Ali je to ideja kojoj je, kako je je jednom zapisao Miljenko Jergović, plemenito pripadati”.

Upravo tu ideju, naglašava Samarah, Galerija 11/07/95 svakodnevno njeguje kroz svoj rad.

Kroz kontinuiranu produkciju izložbi, saradnje s međunarodnim partnerima i snažno prisustvo u relevantnim publikacijama, Galerija 11/07/95 ostaje čuvar kolektivne memorije i svjedok istine, kako u Bosni i Hercegovini, tako i širom svijeta.