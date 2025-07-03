"Avaz-roto press" organizira 11. vertikalni maraton "Avaz Tower Running"

U "Avaz Twist Toweru", najvišoj zgradi u Bosni i Hercegovini, u subotu, 13. septembra, održava se 11. vertikalni maraton "Avaz Tower Running".

Impozantni "Avazov" toranj je s visinom od 172 metra najviša zgrada u BiH. Na 36. spratu ovog jedinstvenog objekta, do kojeg se dolazi preko 780 stepenica, nalazi se vidikovac, na kojem će biti cilj utrke.

"Avaz Tower Running" koju organizira "Avaz-roto press", jedna je od najprestižniji utrka u regionu i imat će internacionalni karakter. U cjelodnevnom programu 13. septembra, koji će ove godine biti i turistički "must visit" pored takmičara dobro će se zabaviti i posjetioci.