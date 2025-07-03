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Košarac: Sarajevo bojkotuje novu američku administraciju jer im ne odgovara politika suvereniteta

Oglasio se putem Instagrama, komentarišući jučerašnji prijem u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu povodom Dana nezavisnosti

Staša Košarac. Vijeće ministara BiH

M. Až.

3.7.2025

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Staša Košarac poručio je da "Sarajevo danas bojkotuje novu američku administraciju", te da, kako kaže, "bošnjačkim političarima ne prijaju nove američke poruke i politike".

Košarac se oglasio putem Instagrama, komentarišući jučerašnji prijem u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu povodom Dana nezavisnosti.

- Na prijemu povodom obilježavanja 4. jula, Dana nezavisnosti SAD-a, primjetan je bio izostanak sarajevskih zvaničnika. To je ogromna razlika u odnosu na prethodne godine, kada su bošnjački političari snishodljivo stajali i čekali u redu ne bi li se ponizno rukovali sa notornim Marfijem (Michael Murphy), njihovim mentorom i nalogodavcem. U izvidnicu su poslali Fortu, da po ustaljenoj praksi nesuvislo tumara i prikuplja informacije za trač partije sarajevske čaršije - napisao je Košarac.

On je dodao da je Sarajevo "u žalosti" zbog odlaska bivšeg ambasadora SAD-a, Majkla Marfija (Michael Murphy).

- Tuguju, jer se ne snalaze u politikama koje insistiraju na suverenosti i nemiješanju u unutrašnja pitanja drugih zemalja - naveo je Košarac.

Za razliku od predstavnika bošnjačkih stranaka, predstavnici SNSD-a prisustvovali su jučerašnjoj svečanosti. Među prisutnima su bili ministar finansija u Vijeću ministara BiH Srđan Amidžić, zamjenik ministra odbrane Aleksandar Goganović, direktor Službe za poslove sa strancima BiH Žarko Laketa, gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić, kao i Goran Selak, predsjednik Specijalističke partije RS i blizak saradnik Igora Dodika.

# STAŠA KOŠARAC
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