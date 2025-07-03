Sud BiH potvrdio optužnicu protiv bivšeg komandanta Armije RBiH

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Derviša Mehinovića, nekadašnjeg komandanta 119. muslimanske brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji se tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Kako je saopćeno iz Suda BiH, Mehinović se tereti da je tokom 1993. godine, u periodu od početka maja do početka augusta, više puta podnosio zahtjeve Općinskom štabu odbrane Banovići za angažiranje pripadnika Jedinice radne obaveze sa područja te općine, uključujući i oštećenog K. G., na izvođenju radova u zoni odgovornosti III i IV bataljona njegove brigade.

U optužnici se navodi da je Mehinović, iako je znao da se radi o nedozvoljenim radnjama, tražio da pripadnici Jedinice radne obaveze kopaju rovove i tranšee na prvim borbenim linijama, gdje su vatrena dejstva bila česta, čime su ti civili bili izloženi ozbiljnoj životnoj opasnosti.

- Prilikom navedenih radova na lokalitetu sela Slivići-Osječani, rejon Krš, 8. juna 1993. godine, oštećeni K. G. ranjen je iz vatrenog oružja od strane nepoznatog lica, a kao posljedica zadobijenih povreda nastupila je oduzetost njegovih donjih ekstremiteta - naveli su iz Suda BiH.

Unatoč teškom ranjavanju K. G., praksa angažiranja pripadnika Jedinice radne obaveze na kopanju rovova i dalje je bila nastavljena, što se u optužnici stavlja na teret Dervišu Mehinoviću kao nadređenoj osobi.

Sud BiH je utvrdio da postoji dovoljno dokaza da je Mehinović, kako se navodi u optužnici, svojim postupcima prekršio pravila međunarodnog humanitarnog prava i tako počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.