Forto nakon sjednice Vijeća ministara: Sa ovakvim SNSD-om nema govora o pravim reformama

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da će pokušati vratiti na dnevni red dva zakona koja su danas odbačena zbog, kako je rekao, sulude politike SNSD-a.

Prvi zakon se odnosi na manju izmjenu Zakona o komunikacijama, koja bi konačno omogućila da Bosna i Hercegovina dobije broj 112 – univerzalni broj za hitne slučajeve, čime bi prestali biti jedina država bez tog sistema. Drugi je izmjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja.

- Žao mi je što nema zdravog razuma u SNSD-u da podrže nešto što apsolutno ne bi trebalo da bude visoka politika, poput sigurnosti na našim cestama - rekao je Forto.

Prema njegovim riječima, suluda politika mora konačno prestati, a fokus treba biti na stvarnoj proevropskoj politici koja će Bosnu i Hercegovinu voditi ka Briselu.

- Ni na koji način, s ovakvim SNSD-om, nema kapaciteta da možemo ući u stvarne reforme i usvajanje onoga što se zove pravna stečevina Evropske unije - kazao je Forto.

Odgovarajući na pitanje novinara o bolovanjima zaposlenika Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA), Forto je rekao da prema informacijama koje posjeduje veći broj radnika istovremeno je otišao na bolovanje, što je vrlo neobično i da treba istražiti šta je razlog za naglo oboljenje tolikog broja zaposlenih.

Dodao je da uposlenicima BHANSA-e nije smanjena plata.

- Da li oni koji su se naglo razboljeli žele nešto da nam poruče? U skladu sa Zakonom o BHANSA-i, ministar komunikacija i prometa ima pravo donijeti odluku kojom će propisati minimalnu operativnu obavezu rada u BHANSA-i, kako sigurnost ne bi bila ugrožena. Upravljanje nebom je međunarodna obaveza i sigurnost ne smije biti dovedena u pitanje - rekao je Forto.