Oglasili se iz KCUS-a: Na Klinici za radiologiju nijedan pacijent nije odbijen niti mu je uskraćena usluga

U povodu tendencioznih i neistinitih navoda o radu Klinike za radiologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS), koji su se u posljednje vrijeme pojavili u određenim medijima, želimo upoznati javnost sa sljedećim činjenicama:

Na Klinici za radiologiju KCUS-a nijedan pacijent nije odbijen niti mu je uskraćena usluga. Svi pacijenti dobijaju termine za dijagnostičke i interventne procedure u skladu sa uputnom dijagnozom i stepenom hitnosti. Hitni pacijenti se odmah upućuju na izvođenje neophodnih dijagnostičkih procedura, dok ležeći pacijenti, kao i novootkriveni onkološki i hematološki bolesnici, termine za dijagnostičke preglede dobijaju najkasnije u roku od sedam dana. Biopsija dojke, u slučaju sumnje na malignitet, također se obavlja u roku od sedam dana.

Pedijatrijska populacija ima prioritet

Pedijatrijska populacija ima prioritet pri zakazivanju termina za dijagnostičke i interventne procedure, jer je Klinika za radiologiju jedina zdravstvena ustanova u Kantonu Sarajevo koja izvodi određene dijagnostičke i interventne procedure za djecu, uključujući ultrazvučne preglede za djecu do dvije godine starosti, CT i MRI preglede u opštoj anesteziji, kontrastne dijagnostičke procedure, te različite intervencije kao što su biopsije tumorskih promjena, drenaže i plasiranje nefrostome.

Ambulantni pacijenti dobijaju termine prema uputnoj dijagnozi i stepenu hitnosti. S ciljem smanjenja lista čekanja i ubrzanja pristupa dijagnostičkim i interventnim procedurama, na Klinici za radiologiju su tokom 2024. godine uvedene radne subote u dvije smjene za CT i MRI preglede. Ovim su liste čekanja za pojedine procedure skraćene i do šest mjeseci.

Broj zahtjeva u porastu

Broj zahtjeva za dijagnostičkim i dijagnostičko-interventnim procedurama je u porastu. Evidentiran je rast obavljenih usluga za 19,5% u odnosu na prethodne godine. Klinika za radiologiju KCUS-a realizira približno 78% svih radioloških dijagnostičkih procedura urađenih u zdravstvenim ustanovama Kantona Sarajevo.

Napominjemo da termini za hitne dijagnostičke preglede, uključujući snimanje kičme i koljena na osnovu nalaza i preporuka privatnih zdravstvenih ustanova, dodjeljuju se isključivo na osnovu kompletne medicinske dokumentacije, uputne dijagnoze i procjene stepena hitnosti od strane stručnog medicinskog osoblja Klinike. Radiološke dijagnostičke procedure su složene i zahtijevaju profesionalnu procjenu prioriteta.

Rad naših ljekara u privatnim zdravstvenim ustanovama dozvoljen je u skladu sa važećom regulativom i pod strogom kontrolom Komisije KCUS-a. Napominjemo da je privatni rad pojedinih ljekara bio dozvoljen i kod prethodnog menadžmenta, uprkos što je bio „javno zabranjen“.

Uveden veliki broj procedura

Želimo istaći da je tokom 2024. godine i prve polovine 2025. godine na Klinici za radiologiju uveden veliki broj novih procedura, koje se u prethodnom periodu nisu izvodile na Klinici. Pojedine od navedenih procedura (kontrastna mamografija, ceVUS, implantacija WEB uređaja, TACE) izvode se isključivo na Klinici za radiologiju KCUS i niti jedan drugi radiološki centar u BiH ne realizuje navedene procedure.

• Kontrasna mamografija sa tomosintezom – uvedena na Klinici za radiologiju u junu 2024. godine. Metoda se nakon toga rutinski obavlja na Klinici za radiologiju, do sada urađeno 39 procedura.

• Kontrastna mikciona urosonografija – contrast enhanced voiding urosonography (ceVUS) –u junu 2024. godine obavljena je edukacija za doktore koji do tada nisu radili navedenu proceduru. Metoda se nakon toga rutinski obavlja na Klinici za radiologiju. Trenutno sve doktorice sa pedijatrijske dijagnostike samostalno izvode navedenu proceduru, do sada urađeno 173 procedure ceVUS.

• U julu 2024. godine na Klinici za radiologiju, KCUS su izvedena tri zahvata endovaskularnog liječenja cerebralnih aneurizmi korištenjem nove tehnike implantacije intrasakularnog uređaja WEB. Implantaciju uređaja su izvršili ljekari sa Klinike za radiologiju dr.sci.med Deniz Bulja i dr. Odej Ali Abud pod supervizijom dr. Luca Di Paoli iz Kliničke bolnice Klagenfurt, R.Austrija. Nakon toga proceduru samostalno izvode neurointerventni radiolozi Klinike za radiologiju.

• Instaliran aparat za mikrotalasnu ablaciju tumora (MWA) u septembru 2025. godine, proceduru samostalno izvode naši interventni radiolozi, do sada urađeno 12 procedura ablacije kod onkoloških pacijenata (11 procedura kod metastatskih lezija jetre i jedna ablacija tumora bubrega).

• Stentiranje krvnih sudova (samostalno obavljanje kompletne procedure) vrata i perifernih krvnih sudova – u posljednjih 12 mjeseci urađeno 286 procedura stentiranja krvnih sudova na Klinici za radiologiju.

• Koilovanje aneurizmatskih proširenja na intrakranijalnim arterijskim krvnim žilama (balon asistirano i stent asistirano koilovanje - samostalno obavljanje kompletne procedure) – u posljednjih 12 mjeseci urađene 54 procedure koilovanja aneurizmi krvnih sudova na Klinici za radiologiju.

• Embolizacija arteriovenskih malformacija i arteriovenskih fistula (samostalno obavljanje kompletne procedure) - u posljednjih 12 mjeseci urađeno 12 procedura embolizacije na Klinici za radiologiju.

• Embolizacija tumorskih formacija (samostalno obavljanje kompletne procedure).

• Intraarterijska tromboliza kod akutnih okluzija.

• Mehanička trombektomija – procedura koju samostalno izvode neurointerventni radiolozi Klinike za radiologiju, do sada urađene 22 trombektomije.

• Organizirana radionica na temu: „Primjena hepato - specifičnog kontrastnog sredstva kod fokalnih lezija jetre“.

• Procedura transarterijska kemoembolizacija tumora (TACE) prvi put izvedena na Klinici za radiologiju u martu 2024. godine, izvode je samostalno naši interventni radiolozi – do danas urađeno 19 procedura.

Zahvaljujemo se svim pacijentima i građanima na razumijevanju i povjerenju koje nam ukazuju.