Otpravnik poslova Ambasade SAD-a: Povezuje nas više od diplomatije

U Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini održan je prijem povodom 4. jula, Dana nezavisnosti SAD-a, na kojem se prisutnima obratio Danijel Koski (Daniel Koski), otpravnik poslova američke ambasade u Sarajevu.

- Svake godine, četvrtog jula, Amerikanci se okupljaju kako bi obilježili potpisivanje Deklaracije o nezavisnosti 1776. godine – čina kojim je pokrenuta ne samo revolucija, nego i kontinuirani eksperiment izgradnje demokratije - poručio je Koski na početku svog govora.

Duh Nju Orleansa

Ove godine, kako je rekao, odlučio je u Bosnu i Hercegovinu donijeti dio duha Nju Orleansa (New Orleans), najvećeg grada američke savezne države Luizijana (Louisiana).

- Zašto baš Nju Orleans? Jer je to grad koji odražava ono najbolje u duhu, kreativnosti i otpornosti Amerike. Osnovan prije više od tri stotine godina, Nju Orleans je oduvijek bio mjesto susreta različitih utjecaja – francuskog, španskog, afričkog, karipskog, indijanskog – koji su zajedno formirali nešto izrazito američko, ali istovremeno autentično svoje - kazao je Koski.

Dodao je da je Nju Orleans rodno mjesto džeza i grad kulinarskih tradicija koje spajaju rustično i profinjeno, a govorio je i o karnevalskim perlama Mardi Gras-a kao simbolima grada.

- Perle dolaze u tri boje: ljubičastoj, zelenoj i zlatnoj. Svaka ima posebno značenje – ljubičasta simbolizira pravdu, zelena vjeru, a zlatna moć. One su više od ukrasa – to su simboli ideala koji pokreću ne samo Nju Orleans, već i duh američke demokratije. Jer pravda, vjera i odgovorna upotreba moći srž su onoga čemu težimo kao nacija. Podsjećaju nas da demokratija zavisi od pravednosti, vjere u bolju budućnost i lidera koji služe narodu. Nju Orleans priča priču o Americi: to nije savršena priča, ali jeste priča o otpornosti, promjeni i nadi - rekao je Koski.

Raskršće kultura

Kazao je kako isti duh vidi i u Bosni i Hercegovini.

- Ova zemlja je raskršće kultura. Suočila se i još se suočava s velikim izazovima, ali nastavlja nositi teško naslijeđe prošlosti. Ipak, širom Bosne i Hercegovine srećemo ljude koji se zalažu za bolju budućnost – ulažu u zajednice, obrazuju novu generaciju, čuvaju bogato naslijeđe i podstiču reforme koje služe općem dobru. Sjedinjene Američke Države ponosne su što su vaš partner na tom putu - poručio je Koski.

Naglasio je da Sjedinjene Države ostaju posvećene podršci suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru Bosne i Hercegovine, te njenom napretku ka budućnosti sa više demokratije, sigurnosti i prosperiteta.

- Ali, također želimo jasno reći: ti ciljevi ne mogu se ostvariti samo izvana. Potrebno je liderstvo i hrabrost koji dolaze iznutra. Sjedinjene Države očekuju da građani Bosne i Hercegovine, a posebno njihovi izabrani lideri, rade zajedno na izgradnji funkcionalnije, demokratskije i naprednije zemlje. To znači birati kompromis, a ne podjele. Napredak, a ne politiku. I buduće generacije umjesto sljedećih izbora. To znači uvažavanje prošlosti zemlje bez jednostranosti ili razdvajanja, ali uz pronalaženje snage u zajedničkom cilju i za dobro svih - rekao je Koski.

"Proces koji traje"

Zaključno je poručio da je to poruka i Nju Orleansa, jer "džez ne nastaje kada svako svira svoju melodiju, već kada ljudi slušaju jedni druge, vjeruju jedni drugima i stvaraju nešto veće od sebe".

- Demokratija nije krajnje odredište, već proces koji traje svakodnevno. To je izgradnja, obnova i vjera u nešto veće od nas samih. Odajmo počast tom duhu – ne samo kroz muziku, hranu i prijateljstvo, nego i zajedničku posvećenost oblikovanju budućnosti dostojne naših vrijednosti. Od zaljeva Luizijane do rijeka i brda Bosne i Hercegovine, povezuje nas više od diplomatije – ujedinjuju nas naše nade, naša historija i ono što još treba da ostvarimo - rekao je na kraju svog govora otpravnik poslova Ambasade SAD-a u BiH Danijel Koski.