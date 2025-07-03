Šmit nakon sastanka s Ruteom: Euroatlantski put ključan za mir i stabilnost u BiH

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit (Christian Schmidt) sastao se danas u Briselu s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom (Mark Rutte), potvrđeno je iz Ureda visokog predstavnika (OHR).

Tokom razgovora, kako je saopćeno, bilo je riječi o aktuelnoj situaciji na Zapadnom Balkanu, kao i o sigurnosnim izazovima i političkim perspektivama koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu.

- Euroatlantski put Bosne i Hercegovine je važan za osiguranje mira i stabilnosti - poručio je Šmit.

Tom prilikom zahvalio se NATO savezu na, kako je rekao, "važnom i pouzdanom doprinosu stabilnosti BiH".