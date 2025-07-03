Dodik kum na krštenju Bogdane Sredić: “Ovo je veličanstven trenutak u životu svakog čovjeka”

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci bio kum na krštenju djevojčice Bogdane, koja je peto dijete Teodora i Sanje Sredić iz Niševića kod Omarske.

Dodik je rekao nakon krštenja da je u životu najvažnija stvar dobiti dijete, kao i da je odgajanje zdrave i sretne porodice privilegija svakog čovjeka.

Istakao je da je uzbuđen činjenicom da je porodica Sredić, koja je dugo godina radila u Njemačkoj, izabrala da se vrati u Republiku Srpsku.

– U svemu tome vidim veliku borbu ove porodice da ojača svoj položaj i da se ne odrekne korijena, zavičaja i tradicije. Porodica Sredić je dokaz da u Republici Srpskoj mogu da se obezbijede siguran posao i život – rekao je Dodik novinarima.

Dodik je zahvalio porodici Sredić na tome što je imao priliku da na krštenju male Bogdane bude njen kum.

– Čin krštenja je veličanstven u životu svakog čovjeka i drago mi je da mogu da svjedočim o svemu tome – rekao je Dodik.

Sredić je istakao da nas vodi ljubav i kada su vjera, porodica i država zajedno onda možemo mnogo toga da uradimo.

- Gdje god se krštavaju djeca tu je budućnost, za mene i moju porodicu budućnost je Republika Srpska – poručio je Sredić.