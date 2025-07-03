Ponovo pred godišnjicu genocida: Uz cestu Bratunac – Potočari postavljene fotografije pripadnika VRS-a

S dolaskom jula ponovo se javljaju provokacije koje najviše pogađaju porodice žrtava genocida u Srebrenici i one koji su uspjeli preživjeti agresorske napade. Uz regionalni put Bratunac – Potočari postavljene su fotografije poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS).

Fotografije poginulih vojnika nalaze se uglavnom na ogradama kuća i uz samu cestu, te je svima koji prolaze ovom dionicom nemoguće da ih ne primijete.

Ovakav potez postao je uobičajen u danima koji prethode obilježavanju godišnjice genocida počinjenog u Srebrenici.

Pored fotografija vojnika, uz put u dužini od otprilike dva kilometra nalaze se i slike civilnih srpskih žrtava.