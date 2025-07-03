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KAO I PRIJE

Ponovo pred godišnjicu genocida: Uz cestu Bratunac – Potočari postavljene fotografije pripadnika VRS-a

Fotografije poginulih vojnika nalaze se uglavnom na ogradama kuća i uz samu cestu, te je svima koji prolaze ovom dionicom nemoguće da ih ne primijete

Fotografije pripadnika VRS. RTRS

M. Až.

3.7.2025

S dolaskom jula ponovo se javljaju provokacije koje najviše pogađaju porodice žrtava genocida u Srebrenici i one koji su uspjeli preživjeti agresorske napade. Uz regionalni put Bratunac – Potočari postavljene su fotografije poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS).

Fotografije poginulih vojnika nalaze se uglavnom na ogradama kuća i uz samu cestu, te je svima koji prolaze ovom dionicom nemoguće da ih ne primijete.

Ovakav potez postao je uobičajen u danima koji prethode obilježavanju godišnjice genocida počinjenog u Srebrenici.

Pored fotografija vojnika, uz put u dužini od otprilike dva kilometra nalaze se i slike civilnih srpskih žrtava.

Ovoga 11. jula navršava se 30 godina od genocida počinjenog u zaštićenoj zoni UN-a, a prema najavama članova organizacionog odbora, u Srebrenicu, odnosno Potočare, očekuje se dolazak oko 150 hiljada ljudi, među kojima su i brojni visoki zvaničnici.

Inače, ranijih godina za postavljanje spornih fotografija bio je zadužen Vojin Pavlović, predsjednik Udruženja "Istočna alternativa" i stanovnik Bratunca. On je u maju ove godine osuđen na dvije i po godine zatvora zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića.

Pavlović je osuđen jer je 10. marta 2023. na raskrsnici iznad semafora u Bratuncu postavio transparent s likom ratnog zločinca Ratka Mladića, na kojem je pisalo „Srećan rođendan, živi i zdravi bili“.

# SREBRENICA
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