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OBAVLJENI RAZGOVORI

Na sjednici Nezavisnog odbora razmatran rad Granične policije BiH

Nezavisni odbor razmotrio je izjašnjenje Granične policije Bosne i Hercegovine po zahtjevu Nezavisnog odbora od 22. maja 2025. godine

Mirko Kuprešaković. Granična policija BiH

FENA

3.7.2025

Na sjednici Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obavljen je razgovor sa direktorom Granične policije Bosne i Hercegovine Mirkom Kuprešakovićem i zamjenikom direktora Granične policije Bosne i Hercegovine Ensadom Kormanom u cilje sagledavanja rada ove državne policijske agencije.

Nezavisni odbor razmotrio je izjašnjenje Granične policije Bosne i Hercegovine po zahtjevu Nezavisnog odbora od 22. maja 2025. godine, saopćio je Sektor za odnose s javnošću Parlamentarne skupštine BiH.

# GRANIČNA POLICIJA BIH
# ENSAD KORMAN
# MIRKO KUPREŠAKOVIĆ
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