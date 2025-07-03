Na sjednici Nezavisnog odbora razmatran rad Granične policije BiH

Na sjednici Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obavljen je razgovor sa direktorom Granične policije Bosne i Hercegovine Mirkom Kuprešakovićem i zamjenikom direktora Granične policije Bosne i Hercegovine Ensadom Kormanom u cilje sagledavanja rada ove državne policijske agencije.

Nezavisni odbor razmotrio je izjašnjenje Granične policije Bosne i Hercegovine po zahtjevu Nezavisnog odbora od 22. maja 2025. godine, saopćio je Sektor za odnose s javnošću Parlamentarne skupštine BiH.