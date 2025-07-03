Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NE ŽELIM DIJELITI STRANKU

Nikšić: Ako velika većina delegata bude za to da ostanem predsjednik SDP-a do 2026., spreman sam to prihvatiti

Ne postoji nijedan član SDP-a, nijedan delegat ili delegatkinja kojeg sam pozvao da pitam šta misli i kako će glasati

Nermin Nikšić. ALFA TV

M. Až.

3.7.2025

U večerašnjem izdanju „Crvene olovke“ gost je bio premijer Federacije BiH i predsjednik SDP-a, Nermin Nikšić. Između ostalog komentarisao je Kongres SDP-a, koji će se održati 5. jula i na kojemu će se birati Glavni odbor stranke, a odlučit će se i kojem će se smjeru ići vezano za predsjednika stranke, s obzirom da je Nikšiću prije dvije godine produžen mandat do okončanja lokalnih izbora.

- Kongres Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine bit će održan 5. jula, a na njemu će se birati novi Glavni odbor SDP-a. Na istom Kongresu donijet će se i odluka o daljnjim koracima, budući da je na prošlom Kongresu odlučeno da se mandat predsjednika produži za dvije godine. Dakle, ja ni na kakvim izborima unutar SDP-a ne mogu učestvovati kao kandidat za predsjednika. Kongres će odlučiti o terminu izbora novog predsjednika SDP-a. Znam da postoje dvije moguće varijante koje će ljudi iz kantonalnih i regionalnih organizacija pokušati usaglasiti i predložiti Kongresu. Otprilike znam o čemu se radi, ali vjerujte – trenutno ne učestvujem u tome, niti ikoga pokušavam uvjeriti ili lobirati. Ne postoji nijedan član SDP-a, nijedan delegat ili delegatkinja kojeg sam pozvao da pitam šta misli i kako će glasati. Poštovat ću odluku Kongresa, kakva god ona bila – rekao je Nikšić.

Na pitanje kako komentira navode da bi mogao ostati predsjednik do 2026. godine do okončanja izbora, pa da se onda dalje odlučuje o sljedećim koracima, Nikšić je poručio: „Ako ta varijanta bude imala podršku većine delegata – ne govorim o prostoj većini, nego o jasnoj podršci velike većine – spreman sam da to prihvatim. Ali ako bi to značilo da je pola za, a pola protiv – sigurno neću ostati. Ne želim dijeliti stranku. Sve što sam u političkoj karijeri postigao, postigao sam kao član SDP-a. I ostat ću SDP-ovac do kraja – naravno da sam u tom slučaju dužan ispoštovati odluku Kongresa.“

Na pitanje kako komentira imena protukandidata koja se spominju u medijima, poput Denisa Bećirovića ili Zukana Heleza, Nikšić je jasno poručio kako „nema produkandidata, jer se ne može kandidovati“.

- Ako Kongres odluči da se za 15 dana bira novi predsjednik, ja nisam u igri – neko drugi će biti kandidat – rekao je.

Upitali smo ga da li bi eventualna izmjena statuta mogla otvoriti put ka njegovoj kandidaturi:

- Ne bih prihvatio da se Statut mijenja samo da bih se ja mogao kandidovati – rekao je Nikšić

Dio Nikšićevog intervju u kojem govori o Kongresu SDP-a pogledajte na 33:00 minuti.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal ALFA TV.

# SDP
# CRVENA OLOVKA
# NERMIN NIKŠIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (12)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.