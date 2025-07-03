Suljagić: Koga briga šta je Vučić rekao o Srebrenici, nema se života za tu mitomaniju

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić izjavio je za Dnevnik D Federalne televizije da su Bošnjaci u protekle tri decenije postali akteri vlastite sudbine.

Istakao je da su se Bošnjaci izborili za brojne stvari, te naglasio da niko drugi neće samoinicijativno pisati kurikulume o Srebrenici i uvrštavati ih u nastavne planove i programe u drugim državama.

Na pitanje da li je država uradila dovoljno iz perspektive žrtava, budući da se obilježava 30 godina od genocida, Suljagić odgovara da se ne može reći kako ništa nije učinjeno.

- Ne bi bilo presuda u Hagu da nije bilo ljudi iz, recimo, Agencije za informisanje i dokumentaciju, koji su bili sposobni kontaktirati svjedoke, saslušati ih, uputiti tako pripremljene dokaze. Ne možemo reći da se ništa nije radilo. Pronađene su masovne grobnice. To nije moglo bez nas. Mi smo u proteklih 30 godina, i kao narod, postali akteri vlastite sudbine. Šta god neko mislio o tome. Koja bi to druga država uradila više? Na kraju krajeva, prošlo je 30 godina, i danas imamo državnu instituciju koja se bavi obilježavanjem, pamćenjem i komemoracijom genocida u BiH, odnosno u i oko Srebrenice - rekao je Suljagić.

Govoreći o činjenici da, dok se obilježava 30. godišnjica genocida, sudovi u Srbiji oslobađaju ratne zločince, upitan je da li se na taj način može doći do pomirenja.

- Ne znam zašto bi ono što Srbija uradi ili ne uradi bilo važnije od onoga što uradi bilo koja druga zemlja. Mene ta opsjednutost klikbejtom ne zanima – koga briga šta je Aleksandar Vučić rekao o Srebrenici? Koga apsolutno briga šta je bilo ko u Srbiji rekao o Srebrenici? Šta ćemo mi sada – provesti narednih 30 godina pokušavajući da ubijedimo Srbiju da uradi nešto što je za njeno dobro? Nema se života za to. Nema se života za tu mitomaniju. Kada odlučite da se priključite civilizaciji – dobro došli. U međuvremenu, taj razgovor vodite sami sa sobom. Doslovno nas ne zanima - poručio je Suljagić.