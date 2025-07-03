Pendeš: U BiH nema stvarnog dijaloga, treba analizirati zašto je sve manje Hrvata

Predsjedavajuća Kluba hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Marina Pendeš (HDZ) govorila je za RTV Herceg-Bosne o prekidanju sjednica, evropskom putu BiH i izmjenama Izbornog zakona.

Pendeš je istakla da se u Bosni i Hercegovini ne vodi istinski dijalog, te da među političkim oponentima nema međusobnog uvažavanja.

"EU u malom"

- Želimo biti dio evropske porodice, a pokazujemo da nismo u stanju voditi dijalog i uvažavati jedni druge, bez obzira na to o kojem predstavniku, broju ljudi ili narodu se radi. Imamo tri konstitutivna naroda i one koji se ne izjašnjavaju kao jedan od ta tri. Šta je Bosna i Hercegovina nego Evropska unija u malom - kazala je Pendeš i dodala da BiH mora pokazati da razumije konsenzus, koordinaciju i međusobno uvažavanje, jer to još nije učinjeno.

Izborni zakon

Na dnevnom redu Doma naroda već neko vrijeme nalazi se i Prijedlog izmjena Izbornog zakona BiH, čiji je formalni predlagač upravo Marina Pendeš.

- Ako nekome odgovara red, ako zaista želi da BiH postane članica EU, mora pokazati spremnost da uvažava drugog i drugačijeg, kao i političke predstavnike naroda koji nisu manjinski. Mi smo konstitutivni – ne postoji odnos manjinski-većinski. Naravno da nas ima manje, ali treba analizirati zbog čega je to tako nakon popisa iz 1991. godine. Treba utvrditi razloge zbog kojih je Hrvata znatno manje, kako u Federaciji BiH, tako i u Republici Srpskoj. Ali to ne smije biti prepreka za razgovor, niti razlog da se Hrvatima onemogući da biraju vlastitog člana Predsjedništva - istaknula je Pendeš.

Govoreći o prijedlogu izmjena Izbornog zakona, naglasila je da mu je cilj omogućiti Hrvatima izbor njihovog predstavnika u Predsjedništvu BiH.

Navela je i da su ranije pojedini opozicioni predstavnici iz Republike Srpske najavljivali podršku prijedlogu HDZ-a, ali da su se sada njihove izjave promijenile, što opisuje kao "ucjenjivački pristup".

Presuda u predmetu "Kovačević"

Dodala je da su u Klubu očekivali da prijedlog neće biti usvojen po hitnoj proceduri, već da će ići u redovnu kako bi se omogućilo djelovanje kroz amandmane.

- Žao mi je što je nečiji nacionalni politički interes da meni uskrati ista prava koja on sam ima, a pri tome se predstavlja kao Evropljanin i neko ko se zalaže za ljudska prava - poručila je Pendeš.

Na kraju je komentarisala presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Kovačević.

- Konačna presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Kovačević je jasna poruka manipulatorima i lažnim predstavljačima – šta ih čeka - zaključila je.