U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte o roditeljima poginulih mladića i djevojke koji traže pravdu

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte o roditeljima poginulih mladića i djevojke koji traže pravdu, te su poručili da ih boli što je Šljivić na slobodi.

Istragom nađen GPS uređaj, postavlja se pitanje ko prati tužioca Džermina Pašića.

Na petoj stranici čitajte razgovor Damira ef. Peštalića, imama iz Srebrenice.

RS formira rezervni sastav policije, šta je u planu sljedeće čitajte na drugoj strani.

Veliki gubitak za svijet nogometa, svi u šoku zbog pogibije Žote i njegovog brata.

Zajednički tekst grupe ambasadora država EU za "Dnevni avaz" čitajte na devetoj strani. Sve o prijateljima zapadnog Balkana, ali o hitnosti Plana rasta EU i rizika za BiH.

Nova zaduženja od 90 miliona maraka, Kanton Sarajevo nema para.

Na stranicama Globusa čitajte sve o padu nizozemske vlade.

TV Extra, najkompletniji sedmični TV i satelitski program, vam donosi razgovor sa Anom Sević, voditeljom muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

Otkrijte tajne Eurosonga u razgovoru sa Princem od Vranja, predstavnikom Srbije na pomenutom prestižnom europskom muzičkom takmičenju.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.