Pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na glavnim magistralnim pravcima

S obzirom da meteorolozi i za danas najavljuju visoke dnevne temperature, vozačima se ne preporučuje putovanje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze, naveli su jutros iz BIHAMK-a.

Pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno na glavnim magistralnim pravcima i prilazima većim gradovima.

Obustava saobraćaja

Zbog asfaltiranja do subote ujutro (06.07.) obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti M-17.4 Mostar-Čitluk-Brdo Hum. Za vrijeme obustave alternativni pravci su: Mostar-Rodoč-Varda-Čitluk i Mostar-Žovnice-Međine-Miljkovići-Čitluk.

Za danas i sutra (04. i 05.07.) od 08 do 18 sati najavljeni su radovi na asfaltiranju i obustava saobraćaja na regionalnoj cesti R-413a Ovčarevo-Galica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je R-413 Turbe-Vlašić.

Sanacioni radovi

Sanacioni radovi izvode se na dionicama autocesta Podlugovi-Sarajevo sjever i Banja Luka-Doboj, kao i na magistralnim putevima: Zenica-Žepče (Topčić Polje), Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Kladanj-Vlasenica (u mjestu Vitalj), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup), navode iz BIHAMK-a.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase. Za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen, dok se ne steknu uvjeti za sigurno saobraćanje.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila su od 15 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

- Napominjemo da su čekanja na graničnim prelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na našoj web stranici bihamk.ba - navode iz BIHAMK-a.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).