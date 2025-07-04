Bećirović: SAD ostaju ključni saveznik i partner Bosne i Hercegovine

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović uputio je čestitku predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu (Trumpu), povodom Dana nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država.

- Povodom Dana nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, dozvolite mi da Vam, u ime građana Bosne i Hercegovine i u svoje lično ime, uputim najsrdačnije čestitke, uz najbolje želje za dalji napredak, stabilnost i prosperitet američkog naroda.

Ideali slobode, jednakosti i prava svakog čovjeka, sadržani u američkoj Deklaraciji o nezavisnosti, i danas predstavljaju snažnu inspiraciju narodima širom svijeta.

Sjedinjene Američke Države su kroz decenije bile najbliži saveznik i prijatelj Bosne i Hercegovine. Zahvalni smo na kontinuiranoj podršci SAD-a nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Posebno cijenimo ključnu ulogu koju su SAD imale u uspostavljanju mira i postratnoj obnovi naše zemlje. Ta podrška i danas ostaje od presudne važnosti za očuvanje stabilnosti i nastavak reformskih i demokratskih procesa koji vode Bosnu i Hercegovinu ka punopravnom članstvu u EU i NATO.

Naša dva naroda povezuje snažno i iskreno partnerstvo, koje se gradilo ne samo u diplomatskim okvirima, već i kroz konkretne zajedničke napore na očuvanju globalne stabilnosti. Bosna i Hercegovina ostaje opredijeljena da i u budućnosti sarađuje sa SAD-om kao pouzdan partner u promovisanju zajedničkih vrijednosti slobode i demokratije.

Molim Vas, gospodine predsjedniče, da primite izraze mog iskrenog poštovanja, uz želje za daljnji uspjeh Vašeg rada i blagostanje prijateljskog naroda Sjedinjenih Američkih Država – poručio je Bećirović.