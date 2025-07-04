Dug premа Vijaduktu dostigao 112 miliona KM: Političari bez brige, jer će građani otplatiti dug

Dug premа Vijaduktu svakodnevno raste. Kamate se gomilaju, pa je tako dug dostigao 112 miliona maraka. Politički predstavnici su "bez brige", s obzirom na to da će i ovaj dug otplatiti građani.

Nakon višemjesečne priče o slučaju Viaduct, nakon saslušanja pred članovima Komisije za borbu protiv korupcije i Komisije za finansije i budžet Zastupničkom doma Parlamenta Bosne i Hercegovine - o Vijaduktu nije bilo ni riječi. Tada je Milanko Kajganić, glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine rekao da je Tužilaštvo saslušalo pojedine pravobranioce, piše BHRT.

- S obzirom na to da neizvršavanje presude predstavlja krivično djelo, u Tužilaštvu BiH je formiran predmet po prijavi zakonskih zastupnika 'Vijadukta' zbog neizvršenja navedene presude i prijavljeni su članovi Vijeća ministara i članovi Predsjedništva BiH – kazao je Kajganić.

Iz Transparency Internationala smatraju da bi u ovaj slučaj, osim Tužilaštva, trebali biti uključeni i ostali državni organi.

Iz Transparency Internationala, Damjan Ožegović poručio je da donosioci odluka kod nas očigledno ne poštuju procedure, upuštaju se u projekte sa veoma sumnjivim firmama.

- Vrlo vjerovatno mnogi od njih imaju koristi od toga. Osim njih bi trebale da se uključe i razne druge agencije za sprovođenje zakona, jer je ovo zaista ozbiljan, usudio bih se reći, promašaj - navodi Ožegović.

Eksploatacija uglja

Interes i podrška vlasti je ključna, kaže poslanik u Narodnoj skupštini RS Nebojša Vukanović. Osvrnuo se i na slučaj Komsar, firme koja je termoelektranu u Ugljeviku uzela pod koncesiju, te trebala započeti eksploataciju uglja.

Nebojša Vukanović, poslanik u Narodnoj skupštini RS izjavio je da je to interes ljudi koji iza toga stoje, a to su ljudi u vrhu elektroenergetskog sistema i u vrhu vlasti i Vlade Republike Srpske, koji će, kako kaže, siguran je, kao i u slučaju Komsar i druge ove sporne koncesije i tašna-mašna firme koje nemaju zaposlene, nemaju fiskalni račun, a otimaju od Republike Srpske stotine miliona. Ne bi to radili da nema interesa i podrške ove korumpirane vlasti."

Građani će opet platiti još jedan dug, politika opet bez odgovornosti. Nemar, nezainteresovanost i nedostatak želje političke strane BiH za vraćanjem ogromnog duga vode u još jednu dubiozu.

Neće biti lično odgovorni

Igor Gavran, ekonomista kaže da znaju da neće biti lično odgovorni, znaju da neće biti sankcionisani, znaju da sami neće platiti šta, niti otići u zatvor.

- Zato ih ne interesuje da li će građani i privreda platiti pet miliona, 20 ili 200 – istakao je.

Branislav Borenović, predsjedavajući Komisije za borbu protiv korupcije, kaže da danas imamo institucionalnu šutnju ključnih političkih ličnosti u ovoj zemlji, kao da je jedan dio njih upleten u sve ove malverzacije.

- Što je najžalosnije i potpuno je jasno: to će biti plaćeno iz narodnog budžeta. U pitanju je regionalna muljaža, u kojoj sigurno ima domaće primjese, od vjerovatno pojedinaca u političkim elitama ove zemlje – kaže Borenović.

Delegat iz Kluba srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine, Radovan Kovačević, tvrdi da je na Vijeću ministara Bosne i Hercegovine pronađen model za isplatu duga, dok sa druge strane ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine navodi da adekvatan model postoji, ali bez želje da se takav predloži.

Krišto prihvatila prijedlog

Radovan Kovačević, delegat Kluba srpskog naroda u DN PSBiH izjavio je da je RS dala svoj stav i ministar finansija je dao svoj prijedlog, predsjedavajuća Vijeća ministara je prihvatila taj prijedlog.

- Taj prijedlog je bio mogućnost da se to pitanje riješi – kaže Kovačević.

Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH izjavio je da nema konkretnog i prihvatljivog rješenja od ministra Amidžića koji je dužan da ponudi rješenje.

- On zna da ima nekoliko modela o kojim se mi slažemo i glasali bismo, ne želi da ih predloži. I dalje insistira da Federacija snosi većim dijelom troškove ovog izgubljenog spora, a generalno na kraju će to platiti bh. entitet RS – kaže Konaković.

A ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine odgovornost prebacuje na Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.

Nije upućen prijedlog

Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora BiH također se oglasio.

- Ja pitam kolege iz Predsjedništva koji nisu uputili dalje u parlamentarnu proceduru bilo kakav prijedlog, zašto dovode u pitanje funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine. Oni će biti odgovorni za slučaj Viaducta i zašto svakim danom imamo zateznu kamaetu od 9.000 eura – naveo je.

Sindikat kontrolora letenja oglasio se nakon izjava direktora BHANSA-e u kojima je govorio o iznenadnim i naglim povećanjem zahtjeva za bolovanje, a čime se, prema njegovim tvrdnjama, značajno ugrožava rad. Između ostalog, Sindikat je njegove izjave ocijenio tendencioznim uz pitanje: "Da li se ovakvim izjavama zapravo štite radnici?“