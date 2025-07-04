Pojačani nadzori na području Kantona Sarajeva iz oblasti tržišno-turističke inspekcije, sanitarne inspekcije i inspekcije za hranu

U cilju podizanja kvalitete usluga tokom ljetne turističke sezone, kao i očuvanja sanitano -higijenskih uslova, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo tokom mjeseca juna 2025. godine, provodila je niz aktivnosti na području Kantona Sarajevo iz oblasti tržišno-turističke inspekcije, sanitarne inspekcije i inspekcije za hranu.

- U periodu od 17. juna do 3. jula 2025. godine, sanitarna inspekcija je provela 20 inspekcijskih nadzora na benzinskim pumpama na području Kantona Sarajevo, s ciljem kontrole, između ostalog, i sanitarnih čvorova i toaleta na benzinskim pumpama na ključnim lokacijama u Kantonu Sarajevo.

Izdato je i 20 rješenja o otklanjanju utvrđenih nedostataka koji se odnose na kontrolu čišćenja, krečenje, tehničke popravke, provođenje DDD mjera, dostupnost sredstava za higijenu i slično - poručuju iz KUIP-a.

Povećan broj turista

Dodaju da je ova aktivnost dio pojačanih mjera koje se provode tokom ljetne turističke sezone, imajući u vidu povećan broj domaćih i stranih turista koji svakodnevno koriste usluge benzinskih pumpi i putne infrastrukture na području Kantona Sarajevo. Sanitarna inspekcija će nastaviti sa kontinuiranim nadzorima kako bi se poboljšali i osigurali odgovarajući higijenski standardi u objektima.

- Također, izvršeni su preventivni nadzori iz nadležnosti tržišno-turističke inspekcije nad radom 16 reprezentativnih hotela u Sarajevu, između ostalog, i s ciljem utvrđivanja kapaciteta hotela kako bi se mogla pratiti popunjenosti istih, kao i postupci plaćanja turističke takse u toku godine.

Nakon što je posebna pažnja posvećena uzorkovanju sladoleda i provjeri higijene u objektima koji imaju intenzivniji promet tokom ljeta, u cilju unapređenja sigurnosti hrane, zaštite zdravlja potrošača i osiguranja pozitivnog utiska kod posjetilaca Sarajeva tokom ljetne sezone, planirane su preventivne kontrole ugostiteljskih objekata restoranskog tipa, uz uzimanje uzoraka i briseva kako bi obezbjedili sigurno sanitarno- higijensko okruženje za sve goste u Kantonu Sarajevo.

Napominjemo da su ciljane kontrole koje je provodila inspekcija za hranu 2024. godine i mjere koje su izrečene subjektima u poslovanju s hranom (SPH) za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u oblasti proizvodnje i usluživanja sladoleda rezultirale uspjehom ove sezone, na način da su tokom kontrola u nedavno provedenim nadzorima svi kontrolisani uzorci sladoleda bili uredni, a rezultati briseva u značajnoj mjeri poboljšani - kažu iz KUIP-a.

Preventivni pristup

Time se potvrđuje da sistematski i preventivni pristup inspekcijskih službi doprinosi podizanju higijenskih standarda, što je posebno važno u kontekstu pojačanog turističkog prometa tokom ljetnih mjeseci.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo će nastaviti sa aktivnostima kontrole hotela, ugostiteljskih objekata, bazena i drugih mjesta javnog okupljanja, s ciljem unapređenja higijenskog standarda, kvalitete boravka turista, sigurnosti hrane, zaštite zdravlja potrošača i osiguranja sigurnosti i pozitivnog utiska kod posjetilaca Kantona Sarajevo tokom ljetne sezone.