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HITNO OTVARANJE DIJALOGA

CSS upozorava na pasivnost bh. političara prema ključnim sigurnosnim pitanjima

Navode da je u 2023. BiH za vojsku izdvojila manje od 400 miliona KM, a za policiju oko 1,1 milijardu KM

Oružane snage BiH. bhrt

FENA

4.7.2025

Centar za sigurnosne studije (CSS) upozorio je na pasivnost bh. političara prema ključnim sigurnosnim pitanjima, ističući da izdvajanja za odbranu u BiH iznose svega 0,76 posto BDP-a, dok su troškovi za policiju gotovo tri puta veći.

Navode da je u 2023. BiH za vojsku izdvojila manje od 400 miliona KM, a za policiju oko 1,1 milijardu KM.

CSS poziva na hitno otvaranje političkog dijaloga o sigurnosnoj politici države, jer smatraju da ignorisanje tih tema predstavlja ozbiljnu prijetnju budućnosti BiH.

Dodaju da u poređenju s evropskim zemljama, BiH značajno zaostaje u ulaganju u vojnu sigurnost.

Iz CSS-a podsjećaju da je Samit NATO-a održan u Hagu prošao gotovo nezapaženo u bosanskohercegovačkoj javnosti, a iako je skup ocijenjen historijskim, nijedan bh. političar nije se oglasio povodom njegovih zaključaka.

Naglašavaju da Bosna i Hercegovina formalno teži članstvu u NATO-u, ali bez konkretnih koraka u tom pravcu.

Potcrtano je da je strateški dokument o vanjskoj politici istekao još 2023., a novi nije ni u pripremi jer ni Predsjedništvo BiH ni Ministarstvo vanjskih poslova nisu pokazali inicijativu za njegovo donošenje.

U međuvremenu, NATO je usvojio odluku o povećanju izdvajanja za odbranu na pet posto BDP-a, što bh. vlasti nisu ni komentarisale, saopćeno je iz CSS-a. 

# NATO
# BDP
# CSS
# BIH
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