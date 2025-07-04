CSS upozorava na pasivnost bh. političara prema ključnim sigurnosnim pitanjima

Centar za sigurnosne studije (CSS) upozorio je na pasivnost bh. političara prema ključnim sigurnosnim pitanjima, ističući da izdvajanja za odbranu u BiH iznose svega 0,76 posto BDP-a, dok su troškovi za policiju gotovo tri puta veći.

Navode da je u 2023. BiH za vojsku izdvojila manje od 400 miliona KM, a za policiju oko 1,1 milijardu KM.

CSS poziva na hitno otvaranje političkog dijaloga o sigurnosnoj politici države, jer smatraju da ignorisanje tih tema predstavlja ozbiljnu prijetnju budućnosti BiH.

Dodaju da u poređenju s evropskim zemljama, BiH značajno zaostaje u ulaganju u vojnu sigurnost.

Iz CSS-a podsjećaju da je Samit NATO-a održan u Hagu prošao gotovo nezapaženo u bosanskohercegovačkoj javnosti, a iako je skup ocijenjen historijskim, nijedan bh. političar nije se oglasio povodom njegovih zaključaka.

Naglašavaju da Bosna i Hercegovina formalno teži članstvu u NATO-u, ali bez konkretnih koraka u tom pravcu.

Potcrtano je da je strateški dokument o vanjskoj politici istekao još 2023., a novi nije ni u pripremi jer ni Predsjedništvo BiH ni Ministarstvo vanjskih poslova nisu pokazali inicijativu za njegovo donošenje.

U međuvremenu, NATO je usvojio odluku o povećanju izdvajanja za odbranu na pet posto BDP-a, što bh. vlasti nisu ni komentarisale, saopćeno je iz CSS-a.