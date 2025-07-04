Enver Bijedić za “Avaz”: Ovo je bio politički montiran proces, ali hvala Bogu da ima sudova

Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je oslobađajuću presudu, kojom su, osim Bijedića, krivnje oslobođeni i ostali optuženi u ovom višegodišnjem procesu. Optužnica je tvrdila da su Bijedić i ostali pogodovali firmi “Mining & Drilling” iz Gračanice kako bi dobila posao izvođenja radova na bušotinama ležišta kamene soli “Tetima” Rudnika soli Tuzla.

Nema dokaza

Međutim, sud je presudio da za takve tvrdnje nema dokaza, a žalba Tužilaštva Tuzlanskog kantona odbijena je uz ocjenu da se tužilac bavio vlastitim viđenjem slučaja, a ne činjenicama utvrđenim tokom suđenja.

- Ponovit ću ono što sam od početka govorio, a to je da je ovo politički montiran proces. Znam da je to rečenica koju ne vole čuti sagovornici, ali zaista je samo to u pitanju. Jedan te isti tužilac – Ćazim Serhatlić, njegov nadređeni, tadašnji glavni tužilac Tomislav Ljubić … to je bila druga optužnica. Jedna je bila za zgradu “15. Maj”, gdje je bilo 11 osumnjičenih, a samo ja optužen. Kad su završili sa mnom, pošto sam i tu oslobođen pravosnažno, taj se proces dalje ne vodi, a zgrada još uvijek nije u funkciji i nije dobila dokumentaciju za upotrebu – kazao je Bijedić za “Avaz”.

Iza njega je četiri i po godine pravne borbe za dokazivanje nevinosti. Podsjeća na konferenciju za novinare nakon njegovog hapšenja, kada su postupajući tužitelj Serhatlić i tadašnji šef Odjeljenja za privredni kriminal Dalibor Bingas govorili o kriminalu od 5,5 miliona KM, ali najteži trenutak za sve ove godine bilo je samo hapšenje u februaru 2021. godine. Tada ga je 60 pripadnika SIPA-e i MUP-a TK privelo u prisustvu supruge i kćerke, uz veliki broj kamera i novinarskih ekipa.

Mogli su me kroz prozor zovnuti i ja bih došao

- Toliko ljudi nije Karadžića hapsilo. Ja živim 100 metara od tužilaštva, mogli su me kroz prozor zovnuti i ja bih došao. Ne telefonom, kroz prozor, jer smo u istoj ulici. Napravljen je spektakl. U tom trenutku sam bio državni poslanik i predsjednik stranke i sve je to trebalo napraviti na tako brutalan način. Ja sam stranku osnovao 2019. i na lokalnim izborima 2020. godine, godinu od osnivanja, Socijaldemokrate su bili treća po snazi politička opcija u TK. Samo su SDA i SDP imali više glasova. Naravno da sam zasmetao, ali hvala Bogu da ima sudova – ističe Bijedić, te dodaje da su naručioci progona iz politike, dok tužitelje smatra izvršiocima.

Cijeli proces državu je koštao mnogo novca, ali “račun” još nije zaključen, jer Bijedić razmišlja o tužbi. Osim političke karijere i ugleda, kaže da mu je i zdravlje uništeno.

Meni je zdravlje potpuno narušeno

- Meni je zdravlje potpuno narušeno, po dva osnova. Vidjet ću s pravnicima, ne znam kakve su mogućnosti, ali interesantno je da su se javili pravni eksperti koji se nude da mi pomognu da dobijem nekakvu odštetu, da nekog tužim. Sigurno je da ću, u skladu sa zakonom, pokušati nešto da uradim, ako ništa drugo da to bude opomena da se ovo više nikad nikome ne dogodi u ovoj državi BiH. Da bude opomena za nesavjesne tužioce, da ne možete raditi šta hoćete, jer nije vaša država – pojašnjava.

Bijedić više nije u stranci koju je osnovao, ne zna ni da li još postoji, a o eventualnom povratku u politiku nije imao nikakvih razgovora.

- Možda se budem u neku drugu političku opciju inkorporirao. Četiri godine sam bio oficir Armije RBIH i bliske su mi sve probosanske stranke, to je nešto za što se čitavog života borim. A da budem iskren, u programima stranaka nema baš neke velike razlike, pa više treba gledati ljude s kojima se može nastaviti politički raditi. Ako kome trebam, možda će se i javiti – kaže Enver Bijedić.