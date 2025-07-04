U Sarajevu promovirana 45. generacija policajaca MUP-a Srednjobosanskog kantona

Svečana promocija 45. generacije kadeta za početni čin "policajac“ Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, održana je danas na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu.

Tokom svečanosti uručene su diplome polaznicima koji su uspješno okončali obuku. Polaganjem zakletve kadeti su stekli status policijskog službenika.

Ministar unutrašnjih poslova FBiH Ramo Isak kazao je da ova generacija kadeta premašuje očekivanja, te da su oni zbog kvalitetne edukacije "sposobniji od mnogih policajaca koji rade dugi niz godina“.

- Zbog toga zahvalio bih se svima koji časno i pošteno obavljaju svoj posao u svim kantonima. Edukacija kadeta je obavljena na najvišem nivou i oni su sada spremni da odgovore na sve izazove koje postavimo pred njih. Na obuci su pokazali da su spremni i sposobni. Očekujem da rade u interesu zakona i države – rekao je ministar.

Direktor Policijske akademije FMUP-a Ervin Mušinović kazao je da će ovi policajci već sutra raditi u interesu građana BiH.

- Kadeti su pokazali izuzetno vrijednim i sposobnim pojedincima, koji će, uvjeren sam, časno i pošteno obavljati poslove policijskih službenika. Pozivam ih da se u svom poslu drže zakona i sve počinitelje krivičnih djela tretiraju jednako – izjavio je Mušinović.