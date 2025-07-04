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OBJAVIO PARLAMENTARAC

Magazinović: Hrvatska zabranila firmama iz BiH učešće u javnim nabavkama, pratit će ih i druge države

Prema informacijama sa kojim raspolažem započet je proces pravnog isključivanja bosanskohercegovačkih kompanija, naveo je

Saša Magazinović. Facebook

A. O.

4.7.2025

Šef Kluba SDP BiH u državnom parlamentu Saša Magazinović oglasio se danas na Facebooku govoreći o ogromnom problemu za privredu u najavi.

- Od prošle sedmice u Hrvatskoj je na snazi Pravilnik koji omogućava zabranu učešća u javnim nabavkama bh kompanijama. Prema informacijama sa kojim raspolažem započet je proces pravnog isključivanja bosanskohercegovačkih kompanija iz procesa javnih nabavki i u drugim državama Evropske unije – navodi Magazinović.

Objava na Facebooku. Screenshot

Poručio je da je razlog tome činjenica da Bosna i Hercegovina nije potpisnik Sporazuma o javnim nabavkama (GPA) Svjetske trgovinske organizacije.

- Ovo činjenično stanje bi moglo nanijeti nesagledive posljedice po bh. privredu, posebno u oblasti namjenske industrije, energetike, cestogradnje... na način da će kroz zabranu učešća u postupcima javne nabavke u zemljama EU privredna aktivnost nekih od najuspješnijih bh. kompanija biti svedena na drastično manje tržište nego što je to bilo do sada, te da će iste te kompanije prisiliti da svoje poslovanje izmjeste izvan Bosne i Hercegovine što bi imalo širok spektar štetnih posljedica – naveo je Magazinović. 

# SAŠA MAGAZINOVIĆ
# PRIVREDA
# PROBLEMI
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