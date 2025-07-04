Magazinović: Hrvatska zabranila firmama iz BiH učešće u javnim nabavkama, pratit će ih i druge države

Šef Kluba SDP BiH u državnom parlamentu Saša Magazinović oglasio se danas na Facebooku govoreći o ogromnom problemu za privredu u najavi.

- Od prošle sedmice u Hrvatskoj je na snazi Pravilnik koji omogućava zabranu učešća u javnim nabavkama bh kompanijama. Prema informacijama sa kojim raspolažem započet je proces pravnog isključivanja bosanskohercegovačkih kompanija iz procesa javnih nabavki i u drugim državama Evropske unije – navodi Magazinović.