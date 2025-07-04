Disciplina za nauku i nastavu KCUS-a izdala stručni vodič "Zdravstvena njega pacijenata sa torakalnim drenom i drenažnim sistemom"

Disciplina za nauku i nastavu KCUS-a izdala je stručni vodič „Zdravstvena njega pacijenata sa torakalnim drenom i drenažnim sistemom“, autorica prim.doc.dr Alma Alihodžić – Pašalić, Sanela Škrijelj – Oglečevac, bach.zdravstvene njege i terapije i Nermina Bešlagić, mr.zdravstvene njege i terapije.

Stručni vodič će posebno koristiti u radu medicinskih sestara i tehničara, ljekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijalizanata hirurgije, a izdavanje istog podržalo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u okviru programa „Potpora izdavanju naučne i naučno-stručne literature uz ustupanje tiraža“.

Prema riječima direktora Discipline za nauku i nastavu KCUS-a, prim.dr.sci.med Sanke Pandura torakalna drenaža nije ekskluzivitet specijaliziranih klinika ili odjela za torakalnu hirurgiju, već se ista indicira u politraumi, jedinicama intenzivnog liječenja, kardiohirurgiji, hirurgiji jednjaka, spinalnoj hirurgiji sa prednjim pristupom na kičmeni stub, pulmologiji, kardiologiji i mnogim drugim situacijama.

- Drenaža interpleuralnog prostora je vrlo raširena medicinsko-tehnička procedura kojom se odvodi sadržaj iz interpleuralnog prostora u vanjsku sredinu, bilo da se radi o zraku, transudatnoj ili eksudatnoj tečnosti. Indikacije za ovu proceduru su apsolutne i vrlo često vitalne. Ovaj vodič na sveobuhvatan način evaluira poseban personal za izvođenje procedure sa naglaskom na stepen odgovornosti svakog u profesionalnoj hijerarhiji, objašnjava indikacije i kontraindikacije za torakalnju drenažu i sve neophodne tehničke aspekte. Naročitu vrijednost predstavlja pojašnjenje pacijentu potrebe za drenažu, pacijentovo ponašanje tokom procedure i nakon nje, kao i insistiranje na odgovornosti pacijenta za vlastito zdravlje – kazao je prim.dr.sci.med Pandur.

Recenzent, prof.dr Amel Hadžimehmedagić navodi da sadržaj obiluje saznanjima, utemeljenim na vlastitim iskustvima u obrađenoj oblasti, što materijalu daje obilježja originalnog djela.

- Od kako je grudna hirurgija postala zasebna znanstvena oblast, ona iziskuje kontinuiranu reevaluaciju i nadogradnju postojećih saznanja na svim nivoima, počevši od djela koji obavlja hirurg, pa do dijela koji obavlja sestra ili tehničar u operacionoj sali ili na odjeljenju. Evidentno je da su ovu činjenicu autori odgovorno prihvatili i realizirali – naveo je prof.dr Hadžimehmedagić.

Stručni vodič dostupan je za korištenje u Biblioteci Discipline za nauku i nastavu KCUS-a.