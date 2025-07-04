Orašje: 446.000 KM za uređenje vatrogasnog doma u Donjoj Mahali

U Vladi Županije posavske potpisan je ugovor o izvođenju radova vanjskog uređenja oko vatrogasnog doma u Donjoj Mahali.

Ugovore su potpisali predsjednik Vlade Županije Posavske Đuro Topić i direktorica poduzeća Dejokop d.o.o. Tanja Džijan.

Potpisivanju su nazočili i ravnatelj Županijske uprave civilne zaštite ŽP Ilija Jezidžić, pomoćnik ravnatelja za javne nabave Zajedničke službe Vlade ŽP Mario Kopić.

Vrijednost radova iznosi 446.827,15 KM s uračunatim PDV-om. Izvođač radova dužan je radove izvesti u roku od 60 dana od dana uvođenja u posao, a rok za uvođenje u radove je 15 dana od dana potpisivanja ugovora, priopćeno je iz Vlade Županije posavske.