Nermin Pećanac za "Avaz" o rezervnom sastavu policije: Stvaranje privatne vojske

Nije šija, nego vrat, kaže bivši ministar unutrašnjih poslova KS Nermin Pećanac, komentirajući terminologiju korištenu u izmijenjenom zakonu o policiji RS, gdje se rezervni sastav policije naziva pomoćnim.

Podsjeća da se njegova uspostava najavljivala i prije šest godina, te da je tada obrazlagana pandemijom koronavirusa, migrantskom krizom i sličnim vanrednim okolnostima.

- U ovom trenutku svi smo svjesni da je rezervni sastav početak jedne privatne garde Milorada Dodika. Znamo da su predlagači ljudi odbjegli od zakona, rade to u vrijeme najveće političke i sigurnosne krize, a imamo i dešavanja u Srbiji. Očigledno je u pitanju stvaranje privatne vojske Dodika i ljudi koji su mu bliski. Ono što su stekli moraju odbraniti – kaže Pećanac.

OHR i Ambasada SAD 2019. godine su energično reagirali na ovakve inicijative, a sada je ta reakcija mnogo blaža. Pećanac kaže da ima osjećaj da se OHR nekada oglasi “reda radi” i da pokaže da je prisutan.

- Dodik se ne boji, jer nema kud i on će sve uraditi u svoju korist. Ovo nije u korist građana RS, nema veze s njima, niti sa RS, već je riječ o pokušaju stvaranja sopstvene milicije. Što se tiče sličnih najava iz FBiH, problem je što će se na taj način samo njemu izaći u susret. Je l’ to onda pravimo paralelne institucije na štetu države? Na ovaj način se dižu tenzije – ističe Pećanac.