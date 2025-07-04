Dizdarević: Realizacija Projekta mapiranja šehidskih mezara počinje iz Gradačca

Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević prilikom današnje posjete Gradačcu obišla je vojno i šehidsko mezarje Mahmut Mahala odakle će krenuti prvi dio dronskog snimanja i mapiranja šehidskih mezari i grobalja na području Tuzlanskog kantona. Početak je to realizacije Sporazuma koji je sklopilo resorno ministarstvo sa Memorijalnim centrom Sarajevo o mapiranju šehidskih mezarja i grobalja poginulih branitelja na području TK i Podrinja.

- Ministarstvo je u okviru projekta mapiranja šehidskih mezara i grobalja, koje je potpisalo sa Fondom memorijala Sarajevo, već uveliko u fazi tog projekta. Mi smo pripremili dosta podataka, izvršili pripreme sa lokalnim zajednicama, potpisali ugovor sa Medžlisom Islamske zajednice, obzirom da oni upravljaju jednim dijelom mezarja i mislimo da početak prvog dronskog snimanja i mapiranja krene upravo iz Gradačca sa ovog, nažalost, velikog šehidskog mezarja i da sa ovog mjesta, zapravo krene mapiranje šehidskih mezara i grobalja na području Tuzlanskog kantona - kazala je ministrica Dizdarević.

Predsjednik Upravnog odbora Saveza organizacija porodica šehida - poginulih boraca TK Razim Omerović je kazao da su sretni na jedan određeni način što baš i Gradačca počinje ovo mapiranje tih mezara.

- Mi se dva mjeseca spremamo za taj projekat i u velikom smo zamahu da započeno i izvršimo taj dio posla koji nam je povjeren - kazao je Omerović

Ministrica Dizdarević je tom prilikom otvorila i izložbu fotografija "Dokaz genocida" fotoreportera Ahmeta Bajrića Blicka u povodu obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici. Naglasila je da je riječ o svjedočanstvu ponovila je da je potrebno njegovati kulturu sjećanja i pamćenja, dokumentovanja i pisanja o onome što se desilo državi Bosni i Hercegovini i njenom narodu u periodu agresije.

Autor izložbe Bajrić zahvalio je Gradu Gradačcu koji je organizovao izložbu te najavio izlazak knjige pod istim nazivom na čijim će se stranicama naći dokumenti kao trag o onome što se desilo u Srebrenici.

Gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović ovom je prilikom kazao da njihov grad kao jedan od najvećih simbola odbrane Bosne i Hercegovine suosjeća sa svim onima koji su preživjeli agresiju i učestvuje u svemu onome što organizatori u Srebrenici organizuju tako da će i ove godine stotine sugrađana učestvovati u Maršu mira i brojnim manifestacijama koje su upriličene u tom periodu.

- To govori da smo mi svjesni onoga što se desilo i da je potrebno koristiti izraz "obaveza sjećanja" umjesto "kultura sjećanja" onoga što se desilo. Ne samo zbog onih koji su ovo na svojoj koži osjetili, pa su ubijeni ili smo mi preživjeli nego zbog onih koji dolaze iza nas da se njima to ne bi desilo - kazao je gradonačelnik Mehanović.

Kao potvrda ovim riječima uslijedilo je i potpisivanje Ugovora o saradnji za projekat dokumentarnog filma radnog naziva "Gradačac - vrijeme vitezova", između Ministarstva za boračka pitanja TK i Grada Gradačac. Vlada TK izdvojila 10.000 KM za snimanje dokumentarca koji će svjedočiti o odbrani grada.

Prema riječima ministrice Dizdarević u prošloj i ovoj godini napravljen je iskorak kada je u pitanju ovaj dio kulture sjećanja snimanja dokumentarnih filmova.

Kazala je da se već počinju buditi i druge lokalne zajednice i javljati se, te da će im stajati na raspolaganju za sufinansiranje.

- Sredstva Vlade TK su nam značajna da ovakve projekte realizujemo i da sačuvamo od zaborava sve ono što se desilo na prostoru, kako Bosne i Hercegovine, tako i grada Gradačca - kazao je gradonačelnik Mehanović napominjući da su u fazi završavanja Monografije odbrane Gradačca, saopćeno je iz Odjeljenja za informiranje TK.