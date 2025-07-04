Glavni imam MIZ Srebrenica Damir ef. Peštalić za "Avaz": Nama, Srebreničanima je svaki dan 11. juli

Srebreničkim majkama, očevima koji su ostali živi i potomcima žrtava genocida, svaki dan u godini je 11. juli, kazao je za “Avaz” glavni imam Medžlisa IZ Srebrenica Damir ef. Peštalić. Potraga za nepronađenim kostima njihove djece, braće i očeva ne prestaje, svake godine se ranije ukopanim nekompletnim ostacima dodaju nove kosti u dugom i bolnom procesu koji će trajati još dugo. Porodice koje ove godine ukopavaju svoje najdraže morale su donijeti tešku i bolnu odluku – da li i dalje čekati da budu pronađene ostale ili ukopati njihovu jednu kost.

Lična odluka

- To je jedna od najtežih posljedica zločina i to pokazuje razmjere genocida, da vi prosto ne možete naći dijelove tijela svojih najmilijih. Vrlo je teško reći majci da ukopa prst svog djeteta, a ona želi da ukopa bar šaku dok je živa. Ili za majke koje još nisu našle nijednu kost svog djeteta. Da imam svog najmilijeg, prihvatio bih da ukopam dio koji sam našao, jer ne znam koliko ću živjeti, ali to opet mora biti lična odluka. Istovremeno, ne smijemo se predavati, moramo nastaviti tražiti, jer pronalazak naših najmilijih je veoma važan i taj proces ne smije stati – kaže Peštalić.

U svakom razgovoru ističe da su majke Srebrenice primjer hrabrosti, snage i dostojanstva i nešto najvrednije što imamo. Komentirajući činjenicu da priča o tragediji Srebrenice, uprkos svim presudama, istraživanjima, tekstovima ili filmovima, nikad neće moći biti ispričana, Peštalić podsjeća da su u pitanju 8.372 priče s hiljadama priča njihovih potomaka i srodnika.

Svaka priča

- Ono što je važno istaći za nas Bošnjake, da se malo ispravimo, to je Memorijalni centar, Muzej, jer prvi put u historiji imamo mjesto gdje čuvamo istinu. Čitavom svijetu pričamo o onome što smo doživjeli, to sada ne radi neko drugi. Godine će trebati da se svaka priča ispriča, ali je važno da, borbom naših majki, imamo Memorijalni centar, mezarje, presudu Međunarodnog suda u Hagu, Rezoluciju UN-a. Sve su to velike stvari, mogu slobodno reći fenomen u ovom vremenu i to je velika pobjeda Bošnjaka – ističe Peštalić. Upravo usvajanje Rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, smatra razlogom da, uprkos svemu, svi građani BiH osjete radost.

- Srebrenica je postala i postaje planetarna stvar. Nakon Rezolucije UN-a mnoge će zemlje na raznim nivoima obilježavati i pričati o 11. julu i to će ići ka institucijama i obrazovnom sistemu. Srebrenica postaje ono što mora da bude za Evropu i cijeli svijet – učitelj o tome da se genocid više nikada i nikome ne desi – kaže Peštalić.

Promoviraju istu ideologiju

Očekuje da 30. godišnjica genocida dodatno doprinese jačanju kulture sjećanja i opomene svijetu, a od domaćih političara očekuje da to prepoznaju i da u Srebrenici stvore uvjete kako bi ovaj grad mogao samostalno obavljati ovakvu misiju na globalnom planu.

- Da Srebrenicu napravimo stabilnim gradom, gdje će se moći kvalitetnije živjeti. Ona mora biti drugačija, kako bi bila učitelj Evropi i cijelom svijetu. Pogotovo u smislu borbe protiv negiranja genocida i politika koje i danas promoviraju istu ideologiju. I mi, i Evropa trebamo biti svjesni da se ta ideologija nekada malo i krila, a sada se to radi otvoreno. Prijeti se otcjepljenjem, rezervnim sastavima, potezima koje žrtve genocida podsjećaju na planiranje novog genocida. Zato moramo znati šta hoćemo. Ne dozvoliti da Srebrenica bude ugašena, bačena u zaborav, da se ugasi svaka nada da je ovdje moguće živjeti. Te je cilj tih politika i to moramo znati, pa planski raditi s prijateljima u svijetu kako bismo Srebrenicu spasili od takvih politika i kako bismo se iz nje borili da se genocid nikad više ne desi bilo gdje – kaže Damir ef. Peštalić, glavni imam MIZ Srebrenica.