Novo zakonsko rješenje se ne provodi u potpunosti: Lani u 345 nesreća na radu poginulo 11 ljudi

Konjičanin M. Đ. (46), radnik privrednog društva „Igman“, u srijedu je zadobio teške tjelesne povrede nakon što mu se na nogu, dok se nalazio u centralnom magacinu, sručila paleta s materijalom. Svega nekoliko dana ranije na gradilištima u Hercegovini su zabilježena dva tragična slučaja. Takvi slučajevi s teškim povredama i, nažalost, smrtnim ishodima koji su sve češći, ponovo su otvorili pitanje zaštite na radu.
Smrtni ishod
Kakva je sigurnost radnika na njihovim radnim mjestima, vjerovatno, najbolje ilustruju podaci Federalne uprave za inspekcijske poslove, a prema posljednjim, tokom 2023. godine zabilježeno je, čak, 345 teških nesreća na radu, od čega ih je 11 bilo sa smrtnim ishodom.
Godinu prije, broj nesreća je bio nešto manji, jer su kantonalne inspekcije prijavile 280 povreda na radu, ali je broj tragičnih slučajeva bio veći. Tada je 13 slučajeva povreda na radu završilo smrću. Iako je FBiH dobila novi Zakon o radu, prema riječima predsjednika Saveza samostalnih sindikata (SSS) BiH, Selvedina Šatorovića, premda predstavlja poboljšanje u odnosu na prethodni, njegova potpuna implementacija nije zaživjela.
Kako nam je kazao, još nije formirano ni Vijeće za zaštitu na radu, tako da se Zakon ne provodi u cijelosti.
- Nažalost, poslodavci i dalje zaštitu na radu posmatraju kao trošak i još se gleda kako na maksimalan način napraviti uštede o tom pitanju - kaže Šatorović za „Avaz“.
Naglasio je da kao Sindikat zagovaraju jačanje kapaciteta inspekcijskih struktura, jer smatraju da je to ključ poštivanja i unapređenja radničkih prava u svim segmentima. Međutim, s druge strane, Adnan Smailbegović, član Udruženja poslodavaca FBiH ističe da je zakonska regulativa pooštrena.
Određena rješenja
- U principu, kada se taj zakon donosio, mi, zaista, nismo određena rješenja problematizirali koja su nam, možda, bila i trošak, upravo zbog toga da se posveti pažnja zaštiti radnika. Mi to gledamo kao investiciju, a ne kao trošak. Nažalost, pojedinačnih slučajeva i incidentnih situacija će uvijek biti, ali je i činjenica da inspekcije dosta rade na terenu i da je, zapravo, o tom pitanju situacija značajno drugačija nego je bila prethodnih godina - kazao je Smailbegović za „Avaz“.
Također, visoke temperature su veliki problem za sve radnike koji rade na otvorenom, a sindikalci nerijetko iznose da poslodavci ne primjenjuju preporuke koje izdaju nadležna ministarstva.
U normalne okvire
- Zaista su temperature zraka vrlo visoke i teško je raditi pod takvim uslovima, pogotovo, specifična je građevina, kao i neke industrijske djelatnosti. Međutim, svakoj kompaniji je u interesu da prilagodi radno vrijeme i pokušava se to dovesti u neke normalne okvire koliko je to moguće - kaže nam Smailbegović.