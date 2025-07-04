Novo zakonsko rješenje se ne provodi u potpunosti: Lani u 345 nesreća na radu poginulo 11 ljudi

Konjičanin M. Đ. (46), radnik privrednog društva „Igman“, u srijedu je zadobio teške tjelesne povrede nakon što mu se na nogu, dok se nalazio u centralnom magacinu, sručila paleta s materijalom. Svega nekoliko dana ranije na gradilištima u Hercegovini su zabilježena dva tragična slučaja. Takvi slučajevi s teškim povredama i, nažalost, smrtnim ishodima koji su sve češći, ponovo su otvorili pitanje zaštite na radu.

Smrtni ishod

Kakva je sigurnost radnika na njihovim radnim mjestima, vjerovatno, najbolje ilustruju podaci Federalne uprave za inspekcijske poslove, a prema posljednjim, tokom 2023. godine zabilježeno je, čak, 345 teških nesreća na radu, od čega ih je 11 bilo sa smrtnim ishodom.

Godinu prije, broj nesreća je bio nešto manji, jer su kantonalne inspekcije prijavile 280 povreda na radu, ali je broj tragičnih slučajeva bio veći. Tada je 13 slučajeva povreda na radu završilo smrću. Iako je FBiH dobila novi Zakon o radu, prema riječima predsjednika Saveza samostalnih sindikata (SSS) BiH, Selvedina Šatorovića, premda predstavlja poboljšanje u odnosu na prethodni, njegova potpuna implementacija nije zaživjela.

Kako nam je kazao, još nije formirano ni Vijeće za zaštitu na radu, tako da se Zakon ne provodi u cijelosti.