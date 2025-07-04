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Delegacija EU u BiH: Rezervni sastav policije u RS nosi rizik daljeg produbljivanja podjela u BiH

Ističu da je ovakav potez nepotreban i kontraproduktivan

Luiđi Soreka. Fena

S. S.

4.7.2025

Nakon što je NSRS usvojila izmjene Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima kojim se uvodi rezervni sastav policije, oglasili su se iz Delegacije EU u BiH te osudili ovakav potez.

- Delegacija EU/Ured specijalnog predstavnika EU u BiH izražava žaljenje zbog usvajanja izmjena i dopuna Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima entiteta Republika Srpska u Narodnoj skupštini RS u hitnoj proceduri 3. jula, čime se otvara put uvođenju rezervnog sastava policije - navodi se u saopćenju.

Ističu da je ovakav potez nepotreban i kontraproduktivan te da nosi rizik produbljivanja podjela u BiH.

Ističu ida u vrijeme dok postoji veliki broj upražnjenih radnih mjesta u policijskim organima širom BiH, EU podstiče nadležne organe da pronađu sistemsko rješenje za problem na način koji će osigurati dugoročnu održivost. U isto vrijeme, smatraju da je potrebno raditi na unapređenju međusobne saradnje i koordinacije svih policijskih organa, s ciljem jačanja sigurnosti i borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije.

Poručuju da nakon odluke Vijeća EU o otvaranju pristupnih pregovora s BiH očekuju od svih političkih aktera u državi da svoje napore usmjere na reforme potrebne za napredak na evropskom putu.

# RS
# LUIGI SORECA
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