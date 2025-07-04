Požar na nepristupačnom terenu u Nacionalnom parku "Drina" u Srebrenici

U Nacionalnom parku "Drina" Srebrenica izbio je požar, javili su čitaoci BN portala.

Nepristupačan teren otežava posao vatrogascima, koji su u ovoj situaciji nemoćni, a kako saznaju, niko iz Nacionalnog parka nije izašao na teren.

Direktoru Uprave Civilne zaštite Borisu Trniniću istekao je mandat i on je odbio da potpiše ugovor sa MUP-om za angažovanje helikoptera za gašenje požara, kažu izvori BN.

Pokušali su iz RTV BN stupiti u kontakt sa direktorom Nacionalnog parka "Drina" Srebrenica, ali se nije javljao na telefon.

Iz Civilne zaštite Srebrenica nema nikakvih informacija.