Obavljena kolektivna dženaza i ukop posmrtnih ostataka 11 žrtava iz Tihovića

Kolektivna dženaza i ukop posmrtnih ostataka 11 žrtava iz vogošćanskog naselja Tihovići obavljeni su danas u Šehidskom mezarju Tihovići. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene na području Tihovića, općina Vogošća, u maju 1992. godine.

Najstarija žrtva čiji posmtrni ostaci su danas ukopani je Mujo Halać, rođen 1937. godine, koji je imao 55 godina u času smrti. Najmlađa žrtva koja je ukopana je Esad Hadžić, rođen 1968. godine. On je imao 24 godine kada je ubijen.

Ukopani su posmrtni ostaci:

Hadžić (Mehmed) Esada (1968.)

Hadžić (Osman) Kasima (1947.)

Halać (Ahmed) Bešira (1963.)

Halać (Sulejman) Fehima (1961.)

Halać (Osman) Muje (1937.)

Halać (Mujo) Sefera (1962.)

Halać (Suljo) Sulejmana (1938.)

Hero (Mehmed) Sejada (1961.)

Kahriman (Mujo) Ibrahima (1939.)

Kahriman (Hamdo) Seada (1961.)

Kožljak (Rasim) Abdulaha (1940.)

Muftija sarajevski prof. dr. Nedžad Grabus održao je hutbu u Tihovićima, gdje je nakon džume u Šehidskom mezarju Tihovići obavljena kolektivna dženaza i ukop posmrtnih ostataka ovih 11 žrtava.

- Poštovana braćo, drage džematlije džemata Tihovići i Vogošće, danas s vama dijelimo suosjećanje i tugu, koji nas vraćaju u dane agresije na Bosnu i Hercegovinu i zločine koji su počinjeni nad nevinim ljudima - kazao je muftija Grabus.

Dodao je da postoje mnoga svjedočanstva počinjenih zločina nad Bošnjacima u mnogim dijelovima Bosne i Hercegovine. Presude međunarodnih i domaćih sudova govore o razmjerama zločina i genocida koji su počinile oružane formacije Republike Srpske od 1992. do 1995. godine.

- U danu u kojem ćemo klanjati dženazu-namaz šehidima Tihovića, pozivamo odgovorne osobe i predstavnike državnih institucija da istraže zločine i da ustraju u traganju za pravdom, jer je to osnovna razlika između civilizacije i barbarizma. Zločini ne smiju biti sakriveni i neistraženi - istaknuo je muftija Grabus, prenosi MINA.

Prema programu obilježavanja Dana stradanja mještana Tihovića, prije kolektivne dženaze i ukopa žrtava, jutros je na Spomen-obilježju Grab i na Centralnom spomen-obilježju položeno cvijeće, nakon čega su se prisutnima obratili predstavnici udruženja i zvaničnici.

Uslijedio je i vjerski program, te kolektivna dženaza i ukop reekshumiranih posmrtnih ostataka 11 žrtava iz Tihovića.

Prema informacijama Insituta za nestale osobe BiH, posmrtni ostaci ovih žrtava su ekshumirani 1996. godine kada su i identifikovani klasičnom metodom, odnosno metodom prepoznavanja.

- Revizijom mrtvačnica koja je rađena proteklih godina i tokom koje su ponovo uzimani uzorci sa posmrtnih ostataka, dobiveni su DNK nalazi za žrtve koje su već ukopane u Tihovićima, te je na taj način utvrđeno da je došlo do zamjene identiteta odnosno greški prilikom klasičnih identifikacija.

Stoga, posmrtni ostaci ovih žrtava su reekshumirani tokom 2020. i 2022. godine kako bi se potvrdio njihov identitet putem DNK analize, a po pristizanju DNK nalaza i zvaničnom identifikacijom od strane porodica. Nakon identifikacije porodice su dale saglasnost za ukop ovih žrtava na kolektivnoj dženazi u Šehidskom mezarju Tihovići - naveli su iz INO BiH.