Svjedoci tvrde: Ivanović je rijetko napuštao liniju, bio fokusiran na borbe na Preljući

Na suđenju Boru Ivanoviću za zločine protiv čovječnosti počinjene u Foči 1992. godine, svjedoci Odbrane izjavili su da su s njim u aprilu i maju te godine bili na položajima na Preljući, te da su rijetko odlazili u grad.

Radojica Bjelogrlić izjavio je da je bio dio obezbjeđenja Ivanuvića, koji je u to vrijeme komandovao Petim bataljonom. Prema njegovim riječima, u aprilu su pripremali vojnu akciju zauzimanja kote Preljuća.

"Dominanta kota"

- To je bila dominantna kota koju su držale muslimanske snage... Borbe su bile žestoke, imali smo žrtava... Na kraju smo mi zauzeli tu kotu - rekao je Bjelogrlić.

Dodao je da je Armija BiH u aprilu i maju pokušavala povratiti Preljuću, te da je u tim napadima Peti bataljon imao 28 poginulih.

- Maksimalno smo provodili vrijeme na Preljući zbog tih napada - istakao je.

Ispričao je da je Ivanović povremeno odlazio u Foču kako bi referisao, a da je on, zajedno s Dušanom Marićem, bio zadužen za njegovo obezbjeđenje. Pojasnio je da se do Foče putovalo 25 kilometara makadamskim putem koji je često bio miniran i pod zasjedama.

Dodao je da bi nakon referisanja Ivanovića odvezao do kuće njegovog brata, te da bi se nakon sat ili dva vraćali na položaj. Na pitanje tužioca Adisa Nuspahića, svjedok je kazao da mu nije poznato da je Ivanović imao stan u Foči.

Ivanović je optužen da je, kao pripadnik Vojske Republike Srpske, učestvovao u širokom i sistematičnom napadu na bošnjačko civilno stanovništvo, te da je tokom 1992. godine u više navrata silovao ženu bošnjačke nacionalnosti.

Izjava drugog svjedoka

Drugi svjedok, Trifko Pljevaljčić, izjavio je da je 28. aprila otišao na područje Okolišta, te da je u narednim danima učestvovao u zauzimanju Preljuće.

- Zauzeli smo je za dva dana, negdje oko 1. maja... Potom smo formirali liniju. Napadi su trajali neprekidno sve do mog ranjavanja 14. jula - rekao je Pljevaljčić.

On je naveo da je bio zamjenik komandanta Ivanovića i da su noćili u šatoru na Preljući. Na pitanje koliko je Ivanović odsustvovao s položaja, rekao je da je to bilo rijetko.

- Samo po pozivu viših komandi odlazio je u Foču, ali bi se brzo vraćao - izjavio je.

Pljevaljčić je dodao da su jednom prilikom dolazili predstavnici iz sela Šubi i Šuljak, a da mu je Ivanović nakon toga rekao da posjeti ta sela i poruči mještanima da budu lojalni i da ih niko neće dirati.

Na pitanje tužioca potvrdio je da su u tim selima živjeli Bošnjaci, te da su napustili naselja u julu. Također je rekao da nikada nije išao s Ivanovićem u Foču.

- Vrlo rijetko smo napuštali Preljuću. Prvih mjesec dana niko nije mogao otići. Kasnije, kad se uspostavila linija, počele su smjene - kazao je.

Dodao je da mu nije poznato da je Ivanović koristio stan u Foči.

Nastavak suđenja zakazan je za 18. juli.