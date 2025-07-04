Spreča skoro presušila, sprženo povrće, velike štete, slijede visoke cijene

Planeta Zemlja uzima danak. Onako kako se naspram nje odnosimo. Nezapamćeno dug i sušan period u junu nastavljen je i u julu i to sa veoma visokim temperaturama, koje opet haraju po bh. njivama. Poljoprivrednici su u očaju, plati oranje, frezanje, sjemena, gnojivo i na kraju gledaj u nebo, hoće li pasti kap kiše, ili će sunce sve spržiti sve do gole zemlje.

Reporter „Dnevnog avaza“ danas na plus 38 stepeni našao se u plodnom Sprečkom polju. Prva slika je rijeka Spreča, koja samo što nije potpuno presušila. Šta bi to značilo za riblji fond, nije teško odgonetnuti. I tu se ništa ne može uraditi.

Do nje, sa desne strane magistralnog puta Tuzla–Doboj, bašta do bašte, vrijedni mještani zasadili luk, mrkvu, krompir, krastavce i sve to danas izgleda sprženo i žalosno. Nije teško pretpostaviti koliko će koštati kilogram pobrojanog povrća. Danas je kilogram mahuna 8 maraka, kažu narednog petka će biti i 10 maraka, jer se ovo važno povrće nema čime zalivati. Presušili su i bunari.

Parcele zasijane kukuruzom, najvažnijom kabastom hranom za krupna grla, tov bikova i ishranu krava muzara, su još žalosnije. Kukuruz, koji je prije petnaestak dana bio u punom rastu, svrnuo svoja pera. Ako se suša nastavi narednih dana, silaže za stoku neće biti, ili će biti veoma lošeg kvaliteta. Ovo nam govori da će i meso i mlijeko biti skupo, preskupo. Krenulo je po zlu, tvrde poljoprivrednici, zadruge, kooperanti.