Profesor Ahmed Kico za "Avaz": Zašto bi policajci gasili požare, kad za to služe vatrogasci?

Usvajanje prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima u NSRS dio je nastojanja da se, pored aktivnog sastava MUP-a, formira i paramilitarna formacija, smatra stručnjak za sigurnost, profesor Ahmed Kico.

- Ona će, prije svega, služiti za kontrolu opozicije, neposlušnih i progresivnih građana u RS. To će biti praktično stranačka policija SNSD-a i predsjednika RS. To je protuustavno i nezakonito djelovanje u funkciji produbljivanja političke i sigurnosne krize u BiH. Postojanje rezervnog sastava može doprinijeti eskalaciji sigurnosnih problema na administrativnim linijama između entiteta. Zamislite neobučenog ili privremeno obučenog pripadnika rezervnog sastava sa oružjem, koji će u trenucima neozbiljnosti izazvati incidente. Nema tu onog ko će to kontrolisati. Zašto bi oni gasili požare, kad za to služe vatrogasci? – kaže Kico za "Avaz".

Ovakav potez smatra neodgovornim, ali najave iz FBiH da će poduzeti recipročne mjere i angažirati brojniji sastav rezervne policije smatra neozbiljnim.

- Ne treba dodatno iscrpljivati ekonomiju, niti ljude u FBiH. Treba odgovoriti zakonskim principima, dodatnim opremanjem, obukom i naoružavanjem postojećih sastava MUP-ova u FBiH. Kroz stručnost, osposobljenost i materijalni status policije, poboljšala bi se ukupna sigurnosna situacija u državi. Dodatna militarizacija FBIH kroz neke poluformacije ide na ruku diktatorima iz RS, koji priželjkuju takav potez kako bi legitimirali svoje protuustavno djelovanje – kaže Kico.