SDA i Trojka nakon odluke gradonačelnika Brčkog: Ne pristajemo na relativiziranje genocida

Odluku Gradonačelnika Brčko distrikta BiH Siniše Milića da 5. juli proglasi Danom žalosti u Brčko distriktu BiH smatramo pokušajem relativiziranja genocida, imajući u vidu da Vlada entiteta Republika Srpska nikada ranije ovaj datum nije proglašavala danom žalosti, saopćili su danas predstavnici probosanskih stranaka SDA, NiP, SDP BiH i Naše stranke u Brčko distriktu BiH.

Istaknuli su da poštuju sve žrtve i bol njihovih porodica, te naglasili da obezvrjeđivanje zločina genocida nije put kojim se poboljšava međusobno razumijevanje i međuljudski odnosi, čemu bi svi kao odgovorni nosioci vlasti morali težiti.

Iz navedenih stranaka podsjećaju da je Skupština Brčko distrikta BiH još 30. juna 2005. godine, donijela Rezoluciju o osudi ratnog zločina i genocida Srebrenici, čime se Brčko distrikt BiH solidarizovao sa žrtvama i iskazao svoje institucionalno opredjeljenje.

Također podsjećaju gradonačelnika, da mu je stvarna intencija pravedan pristup a ne izjednačavanje, ne bi zaboravio ni druge zločine iz proteklog rata koji zaslužuju da ih se obilježi, poput masovnog etničkog čišćenja u Prijedoru, monstruoznih zločina u Višegradu i Foči, te masakra na Tuzlanskoj kapiji i drugih masovnih zločina.

- Mi predstavnici probosanskih stranaka u Brčko distriktu BiH nikada nećemo pristati na relativiziranje zločina genocida počinjenog u Srebrenici niti izjednačavanje bilo kojeg datuma sa 11. julom, jer zločin genocida u Srebrenici dokazuju brojne presude međunarodnih sudova i potvrđuju rezolucije najviših svjetskih institucija. Mi čvrsto ostajemo na putu saradnje i međusobnog uvažavanja, ali i na putu istine i ukazivanja na neistinu i nepravdu - naveli su iz probosanskih stranaka SDA, NiP-a, SDPBiH i Naše stranke u Brčko distriktu BiH.