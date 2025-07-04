Brojni zvaničnici i delegacije 11. jula dolaze u Potočare: Ovo su imena onih čiji je dolazak do sada potvrđen

Brojne delegacije i međunarodni zvaničnici najavili u svoj dolazak 11. jula u Srebrenicu, na obilježavanje 30 godišnjice genocida i Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici.
Kako je „Avazu“ potvrđeno iz Organizacionog odbora, do ovog trenutka potvrđen je dolazak predsjednice Slovenije Nataše Pirc Musar, vojvotkinje od Edinburga Sofi Ris Džons (Sophie Rhys-Jones), predsjednika Istočnog Timora Hozea Ramoša Horte (José Ramos-Horta), bivšeg predsjednika SR Njemačke Joakima Gauka (Joachim Gauck), premijera Hrvatske Andreja Plenkovića i Libije Abdul Hamida Mohameda Deibaha.
U Potočare će doći i pomoćnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za politička i mirovna pitanja Rozemari DiKarlo (Rosemary Di Carlo), predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta (António Costa), komesarka za proširenje EU Marta Kos, zastupnici Evropskog parlamenta Davor Ivo Stier, Tineke Strik i Abir Al-Sahlani, zatim predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove UN-a Garsiela Gati Santana (Garciela Gatti), sekretar Ebubekr Mari Tambadu (Abubacarr Marie Tambadou), glavni tužitelj Serž Bramerc (Serges Brammertz), podsekretar UN-a i visoki predstavnik za Alijansu civilizacija UN-a Miguel Angel Moratinos i direktorica Alijanse civilizacija UN-a Nihal Saad.
Obilježavanju godišnjice prisustvovat će i predsjednik Parlamenta Turske Numan Kurtulmuš (Kurtulmuş), predsjednica Nacionalne skupštine Azerbejdžana Sahiba Gafarova, delegacija Grada Beča (zastupnice Selma Arapović, Dolores Bakos, Arabel Breneker Til (Brenecker – Thiel), okružni vijećnik Nikolas Kunrath, i savjetnica za ljudska prava Melinda Tamaś), zatim Delegacija Vijeća Shure (Parlamenta) i ambasador Saudijske Arabije.
Svoj dolazak su potvrdili i ministri vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović, Albanije Igli Hasani, Nizozemske Kaspar Veldkamp, Švedske Maria Malmer Stenergard, Danske Lars Loke Rasmusen (Løkke Rasmussen), Slovačke Juraj Blanár i Mauritanije Mohamed Salem Ould Merzoug.
Među inozemnim zvaničnicima su i Martin Dvorak (Dvořák), ministar za evropske poslove Češke, Hildegarde Naughton, državna sekretarka - ministrica Irske, Benjamin Haddad, ministar za Evropu u Ministarstvu za Evropu i vanjske poslove Francuske, državni sekretar Španije Karlos Moreno (Carlos). Potvrđen je i dolazak ambasadorice Terhi Hakala, specijalne izaslanice predsjedavajuće OSCE, Eirika Neståsa Mathisena, specijalnog izaslanika Kraljevine Norveške za Zapadni Balkan, parlamentarnog sekretara ministra vanjskih poslova Kanade Roberta Olifanta (Oliphant), kao i glasnogovornice Vlade Irana Fatime Mohadžerani (Fatemeh Mohajerani).