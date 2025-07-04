Brojni zvaničnici i delegacije 11. jula dolaze u Potočare: Ovo su imena onih čiji je dolazak do sada potvrđen

Brojne delegacije i međunarodni zvaničnici najavili u svoj dolazak 11. jula u Srebrenicu, na obilježavanje 30 godišnjice genocida i Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici.

Kako je „Avazu“ potvrđeno iz Organizacionog odbora, do ovog trenutka potvrđen je dolazak predsjednice Slovenije Nataše Pirc Musar, vojvotkinje od Edinburga Sofi Ris Džons (Sophie Rhys-Jones), predsjednika Istočnog Timora Hozea Ramoša Horte (José Ramos-Horta), bivšeg predsjednika SR Njemačke Joakima Gauka (Joachim Gauck), premijera Hrvatske Andreja Plenkovića i Libije Abdul Hamida Mohameda Deibaha.