Helez: Omogućit ćemo formiranje rezervnog sastava OSBiH sa 5.000 rezervista

Ministar odbrane BiH Zukan Helez komentarisao je izmjene i dopune Zakona o policiji koje je usvojila NSRS, a kojima se uvodi rezervni sastav policije.
Istakao je da su ove izmjene neustavne i u suprotnosti s Dejtonskim mirovnim sporazumom.
– Uvođenjem rezervnog sastava policije RS dodatno se destabilizuje sigurnosna situacija u BiH, bude se strahovi, narušava se povjerenje i produbljuje kriza. Podsjećam da je međunarodna zajednica, tačnije IPTF, još 2002. godine raspustio rezervne sastave entitetskih policija i zabranio njihovu reaktivaciju. Odlukom režima u manjem bh. entitetu vraćamo se dvije decenije unazad. Inače, Dodikov režim sve više podsjeća na vladavinu ratnih zločinaca Karadžića i Mladića – rekao je Helez.
U nastavku je uputio i apel međunarodnoj zajednici.
– Šta se dešava u glavi pomahnitalog Dodika i kakve su mu namjere – pitanja su za psihijatrijsku struku, ali i za visokog predstavnika u BiH i OHR. Pozivam međunarodnu zajednicu da, u skladu sa svojom odlukom iz 2002. godine, hitno reaguje i poništi sporni zakon kojim se uvodi rezervni sastav policije RS. Ovom prilikom želim obavijestiti javnost da Ministarstvo odbrane BiH i Oružane snage BiH ovih dana privode kraju aktivnosti koje će omogućiti formiranje rezervnog sastava Oružanih snaga BiH. Ovaj proces ima podršku NATO Štaba u BiH i međunarodnih partnera te je u skladu sa Ustavom i zakonima naše zemlje, kao i sa NATO standardima – poručio je ministar.
Dodao je kako rezervni sastav Oružanih snaga BiH, prema odluci Predsjedništva BiH, može brojati do 5.000 pripadnika.
– Oružane snage BiH pripadaju svim građanima. Uspostavom rezervnog sastava jačamo kapacitete naših oružanih snaga kako bi bile spremnije za izvršavanje zakonom definisanih zadataka, prije svega njihove osnovne uloge – zaštite državnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine – zaključio je Helez.