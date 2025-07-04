Helez: Omogućit ćemo formiranje rezervnog sastava OSBiH sa 5.000 rezervista

Ministar odbrane BiH Zukan Helez komentarisao je izmjene i dopune Zakona o policiji koje je usvojila NSRS, a kojima se uvodi rezervni sastav policije.

Istakao je da su ove izmjene neustavne i u suprotnosti s Dejtonskim mirovnim sporazumom.

– Uvođenjem rezervnog sastava policije RS dodatno se destabilizuje sigurnosna situacija u BiH, bude se strahovi, narušava se povjerenje i produbljuje kriza. Podsjećam da je međunarodna zajednica, tačnije IPTF, još 2002. godine raspustio rezervne sastave entitetskih policija i zabranio njihovu reaktivaciju. Odlukom režima u manjem bh. entitetu vraćamo se dvije decenije unazad. Inače, Dodikov režim sve više podsjeća na vladavinu ratnih zločinaca Karadžića i Mladića – rekao je Helez.