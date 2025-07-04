Vukanovićev slučaj udaljenja sa sjednice NSRS ide pred Ustavni sud: "Stevandić je zloupotrijebio funkciju"

Izbacivanje predsjednika Liste za pravdu i red, Nebojše Vukanovića, sa sjednice Narodne skupštine RS dobit će svoj sudski epilog – i to pred Ustavnim sudom RS-a.

Vukanović je najavio podnošenje žalbe Ustavnom sudu RS, osporavajući odluku donesenu na prijedlog predsjednika Skupštine Nenada Stevandića, kojeg je nazvao „bjeguncem od pravosuđa BiH“.

– Tiranin i nasilnik Nenad Stevandić zloupotrijebio je svoju funkciju i suprotno Poslovniku o radu predložio moje izbacivanje sa sjednice bez ikakvog osnova. Većina u NSRS-u tu je odluku izglasala sa 44 glasa. Odluka je pravno neutemeljena, zasnovana na pogrešnom tumačenju Poslovnika. Zbog toga sam odlučio da hitno zatražim reakciju Ustavnog suda RS. Iako je mala vjerovatnoća da će Sud odlučiti do utorka i nastavka zasjedanja, jednom će morati reagovati i pokazati da li je Stevandić prekršio pravila i ovlasti – poručio je Vukanović.

Činjenična osnova spora

U pitanju je 15. redovna sjednica NSRS održana 3. jula 2025. godine, kada je Vukanović, kao šef Kluba Za pravdu i red, udaljen sa zasjedanja. Predsjednik Skupštine Stevandić svoj prijedlog obrazložio je tvrdnjama o „nizu uvreda“ koje je navodno trpio od Vukanovića. Pozvao se na član 160, stav 3 Poslovnika, koji omogućava udaljenje poslanika „sa sjednice do kraja zasjedanja“ bez rasprave.

Međutim, sam Stevandić je priznao da su navodne uvrede izrečene dva dana ranije, 1. jula, na sjednici Kolegijuma Skupštine, a ne tokom same plenarne sjednice. Time je dovedena u pitanje zakonitost mjere, s obzirom na to da se incident desio izvan sjednice na koju se primijenila sankcija.

Ograničeno značenje člana 160 stav 3

Prema sadržaju Poslovnika, ovaj član jasno predviđa udaljenje poslanika isključivo zbog ponašanja „na sjednici“. U skladu s tim, mjera je predviđena za održavanje reda tokom zasjedanja, a ne za događaje koji se dese izvan plenuma, poput sastanka Kolegijuma. Član 94 Poslovnika takođe propisuje kazne isključivo za povredu reda „na sjednici“, što je dodatna potvrda ograničenog dometa primjene.

Kolegijum nije radno tijelo

Kolegijum se prema članu 34 Poslovnika definiše kao „posebno tijelo“, čija je funkcija koordinacija i konsultacija, a ne donošenje odluka. Nije naveden među radnim tijelima na koja se primjenjuju pravila o disciplinskim mjerama. Posljedično, incidenti koji se dese na Kolegijumu ne mogu biti sankcionisani mjerama predviđenim za plenarnu sjednicu. Primjena člana 160 u ovom slučaju nema pravno uporište.

Retroaktivna primjena i kršenje ustavnih načela

Primjena sankcije za događaj koji se desio prije sjednice predstavlja retroaktivno kažnjavanje, što je u suprotnosti sa načelima pravne sigurnosti i zakonitosti iz Ustava RS. Prema članu 5 Ustava, svi akti državnih organa moraju imati uporište u zakonu. Sankcionisanje ponašanja koje nije predviđeno normom u trenutku izvršenja predstavlja direktno kršenje prava.

Pored toga, član 39 Ustava RS garantuje pravo na rad, što uključuje i pravo narodnog poslanika da nesmetano obavlja svoju dužnost. Odlukom o udaljenju, Vukanoviću je bez pravnog osnova uskraćeno učešće u radu parlamenta, čime su povrijeđena njegova ustavna prava i mandatska sloboda.

Uporedna praksa iz regiona

Ustavna praksa i poslovnici drugih parlamenata u regionu potvrđuju da se disciplinske mjere primjenjuju isključivo u kontekstu plenarnih sjednica. U Skupštini Crne Gore, kao i u Hrvatskom saboru, mjera udaljenja može se izreći samo za ponašanje koje narušava red „na sjednici“. Nigdje nije predviđeno kažnjavanje poslanika zbog događaja izvan zvaničnog zasjedanja.

Zaključak i zahtjev

S obzirom na sve navedeno, Vukanović u svojoj žalbi traži od Ustavnog suda Republike Srpske da poništi odluku o njegovom udaljenju kao neustavnu i nezakonitu. Tvrdi da je mjera donesena suprotno Poslovniku, bez osnove u Ustavu RS i da predstavlja pravno nasilje nad mandatom narodnog poslanika.

Kako je naveo na svom blogu, u interesu pravne sigurnosti i parlamentarne demokratije, očekuje da Sud zaštiti njegova ustavna prava i proglasi spornu odluku ništavnom.