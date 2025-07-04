Predsjedništvo BiH usvojilo izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH za 2024. godinu

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je danas na sjednici Odluku o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju o uspostavi političkih konsultacija o pitanjima od obostranog interesa između Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova Države Katar.

Predsjedništvo BiH usvojilo je i Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2024. godinu i bit će dostavljen Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Donijeta je odluka o prihvatanju sporazuma i određivanju potpisnika sporazuma o grantu - Investicijski okvir za zapadni Balkan (WBIF) - Program sigurnog i održivog transporta (SSTP) - (Projekt održive, integrirane i sigurne cestovne infrastrukture) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj/Međunarodne asocijacije za razvoj u funkciji vodeće finansijske institucije za WBIF-SSTP; sporazuma o zajmu (Projekt pravedne tranzicije u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo odluku o imenovanju voditelja Grupe štabnog osoblja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Misiji obuke Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je usvojilo Godišnji izvještaj Centralne banke Bosne i Hercegovine za 2024. godinu.

Donijete su i odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih članica Inicijative za spremnost i sprečavanje katastrofa u Jugoistočnoj Evropi o aranžmanima zemlje domaćina za Sekretarijat Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi; Sporazuma o finansiranju za program saradnje „(Interreg VI – C) URBACT IV“ za period 2021. - 2027. godine“ između Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija, Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Republike Francuske, koju predstavlja Nacionalna agencija za teritorijalnu koheziju (ANCT) te Sporazuma između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Ministarstva nacionalne odbrane Rumunije o odbrambenoj saradnji, kao i Sporazuma o Srednjoevropskom programu razmjene za univerzitetske studije (CEEPUS IV).

Donesene su i odluke o ratifikaciji i Sporazuma o finansiranju za Interreg VI-B Program EURO MEDITERRANEAN (EURO MED) za period 2021. - 2027. godine između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Republike Francuske, koju predstavlja francuska regija Provansa-Alpi-Azurna obala; Međunarodnog sporazuma o maslinovom ulju i stolnim maslinama iz 2015. godine, Međunarodnog sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učestvovanju Bosne i Hercegovine u programu Pravosuđe 2021. - 2027.; Sporazuma o grantu broj TF0C4164 (Projekt za jačanje nadzora nad javnim poduzećima u Bosni i Hercegovini) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Međunarodnog udruženja za razvoj (u svojstvu administratora Višedonatorskog krovnog povjereničkog fonda za finansijsko upravljanje); Ugovora o grantu (Projekt centralnog grijanja Pale) zaključen između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant iz Specijalnog fonda za partnerstvo s visokim utjecajem na klimatske akcije; Ugovora o zajmu (Projekt centralnog grijanja Pale) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo i niz odluka o ratifikaciji amandmana, sporazuma i ugovora, među kojima su odluke o ratifikaciji i amandmana broj 1 na Ugovor o finansiranju (Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj II), zaključen od i između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), Republike Srpske (promotor) i Evropske investicijske banke (banka), 17. decembra 2019. godine u Sarajevu i 20. decembra 2019. godine u Banjoj Luci (Ugovor o finansiranju) - broj operacije (Serapis N°): 2018-0281; broj ugovora (FI N°): 90.345; Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o saradnji između tijela Bosne i Hercegovine nadležnih za pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima i Agencije Evropske unije za saradnju u krivičnom pravosuđu (EUROJUST); Sporazuma između Vlade Republike Sjeverne Makedonije i Vijeća ministara Republike Albanije, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o aranžmanima zemlje domaćina u vezi sa statusom Stalne organizacije Balkanskih medicinskih snaga i njenog osoblja; Izmijenjenog i obnovljenog ugovora na Ugovor o zajmu izvornog datuma 12. septembra 2018. godine (Projekt Koridor Vc – Dio 3) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj; Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke, „Mediteranski koridor: poddionica Medakovo-Ozimice autoceste Vc u Bosni i Hercegovini“/ Grant Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan / WB-IG06-BiH-TRA-04, broj ugovora (FI N°.): 98576, broj operacije (Serapis br.): 2019-0751; Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Rumunije o sukcesiji Bosne i Hercegovine bilateralnih ugovora zaključenih između Federativne Narodne Republike Jugoslavije/Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Rumunije/Socijalističke Republike Rumunije/Rumunije na nivou države i vlade; Okvirnog sporazuma o zajmu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine za psihijatrijske klinike u Bosni i Hercegovini LD 2002 (2019); Ugovora o izmjenama i dopunama broj 1 na Ugovor o grantu od 26. oktobra 2020. godine u vezi s investicijskim grantom iz Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan za „Projekt vodosnabdijevanja Gradačac“ između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj; Amandmana broj 1 na Ugovor o finansiranju (Koridor Vc Mostar Jug) zaključen od i između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac) i Evropske investicijske banke (banka) 26. aprila 2018. godine u Sarajevu (Ugovor o finansiranju) – broj operacije (Serapis N°): 2015-0773; broj ugovora (FI N°): 87.195; Amandmana broj 1 na Ugovor o finansiranju sklopljen između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac) i Evropske investicijske banke (banka) 26. aprila 2018. godine (Ugovor o finansiranju) – Koridor Vc Zenica-Sjever, broj operacije (Serapis N°): 2015-0774; Ugovor broj (FI N°): 86.971; Sporazuma o pristupu visokom obrazovanju i prijemu na studije na zapadnom Balkanu - saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Predsjedništvo BiH.